Filmes

Demônio de Neon

The Neon Demon. (Dinamarca, 2016.) Dir. De Nicolas Winding Refn, com Elle Fanning, Christian Hendricks, Keanu Reeves.

Há dois anos, em Cannes, Nicolas Winding Refn contou como a origem desse filme está na atividade de sua mulher, como fotógrafa de moda. Ela lhe contou histórias sobre a artificialidade desse meio que o fizeram sonhar, e ter pesadelos. Um filme no qual a beleza exterior, a perfeição física é o que mais conta. Aliás, é a única coisa que conta. E ele teceu a história da garota que chega a Los Angeles e vira a preferida de um grande fotógrafo, desbancando todas as demais. Por momentos, o espectador tem a impressão de estar vendo uma nova versão de O Advogado do Diabo, com Elle Fanning no papel de Keanu Reeves, e o próprio Keanu tem aqui uma participação. A ascensão de Elle provoca reações apaixonadas – ódio. As colegas despeitadas querem destruí-la, o que permite a Winding Refn adentrar o registro da antropofagia.

Telecine Cult, 17h05. Reprise, Colorido, 118 Min.

Veja Também

O Último Verão

Summer of 8. (EUA, 2016.) Dir. de Ryan Schwartz, com Carter Jenkins, Michael Grant, Matt Shively.

Oito amigos passam um dia juntos na praia. Essa pode ser a última vez que os oito se encontram ao mesmo tempo, já que eles vão se separar quando as aulas na faculdade começarem.

Telecine Touch, 12h45. Reprise, Colorido, 100 Min.

O Zoológico de Varsóvia

The Zookeeper’s Wife. (EUA, 2017.) Dir. de Niki Caro, com Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenberg.

Casal responsável por zoológico enfrenta problemas quando a Polônia é invadida por nazistas, em 1939. Eles começam a trabalhar com a resistência e salvam muitas pessoas.

Telecine Premium, 23h35. Reprise, Colorido, 127 Min.

Veja a programação da TV Aberta

Veja a programação da TV Fechada

Streaming

Good Burger

Bom filme de comédia para a família com os astros de Kenan e Kel, Good Burger mostra a feroz competição entre uma lanchonete tradicional com uma grande rede americana.

Netflix, 1997, 95 Min.

DRAMA

Cidade Louca

A irmã de Denny passa anos na prisão pelo assassinato dos pais. Quando ela sai, o rapaz precisa escolher entre manter um relacionamento com ela ou a esquecer totalmente.

Itunes, 2018, 112 Min.

NACIONAL

O Filme da Minha Vida

Último filme dirigido por Selton Mello mostra a jornada de um menino que tenta descobrir o paradeiro de seu pai. Emociona.

Telecine Play, 2017, 112 Min.

Matheus Mans

DVD

STAR WARS – OS ÚLTIMOS JEDI EUA, 2017.

Dir. de Rian Johnson R$ 29,90

Em Star Wars – Os Últimos Jedi, Rey (Daisy Ridley) segue sua saga épica, iniciada em Star Wars: O Despertar da Força, com seus companheiros da Resistência, Poe, Finn e Luke Skywalker. Traz a (triste) última aparição de Carrie Fisher, como a lendária princesa Leia.

Crianças

ANIMAÇÃO

Em Busca do Vale Encantado XIV: A Jornada dos Valentes

O pai de Littlefoot embarcou em uma importante jornada, mas não voltou. Littlefoot decide, então, partir em busca dele.

Telecine Fun, 9h15, Colorido, 82 Min.