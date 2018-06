Filmes na TV

A Primeira Vitória

In Harm’s Way. (Eua, 1965.) Dir. de Otto Preminger, com John Wayne, Kirk Douglas, Patricia Neal, Tom Tryon, Paula Prentiss, Henry Fonda, Brandon De Wilde.

Um dos grandes filmes dos anos 1960, e de toda a história de Hollywood. Preminger gostava de filmar homens à sombra das, ou em choque com as, instituições – Revolução, Política, Religião, Exército. Filmes como Exodus, Tempestade sobre Washington, O Cardeal e esse. John Wayne faz oficial tão sólido, por sua integridade moral e física, que seu apelido é Rocha. Numa época de crise, o ataque a Pearl Harbour que precipitou a entrada dos EUA na guerra, até as rochas são colocadas à prova. O mundo todo parece fundir-se ao redor de John Wayne. Mas esse grande homem pode sempre contar com a força de uma grande mulher – Patricia Neal. Sendo um filme também sobre gêneros, não admira que abuso, assédio e violência se façam presentes. E o elenco! Veteranos, novatos são filmados em planos sequências de muita força, e beleza.

Telecine Cult, 19 H. Reprise, P&B, 165 min.

Perfume de Gardênia

(Brasil, 1995.) Dir. de Guilherme de Almeida Prado, Com José Mayer, Christiane Torloni, Betty Faria, Cláudio Marzo.

Motorista de táxi separa-se da mulher e ela vira estrela de cinema. Quando a carreira entra em declínio, a solução é o pornô. Almeida Prado e a degradação dos mitos.

Canal Brasil, 15H25. Reprise, Colorido, 130 min.

Risco Máximo

Maximum Risk. (Eua,1996.) Dir. de Ringo Lam, com Jean-Claude Van Damme, Natasha Henstridge, Jean-Hughes Anglade.

Van Damme tenta vingar a morte do irmão gêmeo, e a CIA e a KGB pensam que se trata de uma só pessoa. Um bom filme de ação, mérito do diretor de Hong Kong Ringo Lam.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 101 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Chef’s Table

Linda série documental que mostra chefes de cozinha ao redor do mundo de diferentes culinárias. Bom para ver aos poucos.

NETFLIX, 2017, 50 min.

DRAMA

Faces de uma Mulher

Filme com uma narrativa interessante, que mistura várias passagens da vida de uma mulher para compor a sua personalidade. Boa produção francesa.

ITUNES, 2017, 111 min.

POLICIAL

A Recompensa

Após 12 anos na prisão, um famoso arrombador de cofres volta para as ruas de Londres em busca da sua recompensa por ter ficado de boca fechada durante todo esse tempo.

LOOKE, 2013, 93 min.

Matheus Mans

DVD

GUIADOS PELO CORAÇÃO

Romance entre pré-adolescentes. Garota que sonha ser música sofre de uma doença degenerativa que afeta os olhos. Um colega de aula tenta ajudá-la de forma a que ninguém perceba o que está ocorrendo. Mais que comédia romântica, um filme sensível sobre amadurec imento.

Crianças

AVENTURA

Guerreiros no Espaço

Garotos numa nave tentam salvar astronautas perdidos no espaço. O elenco simpático – Josh Lucas, Mira Sorvino0, Thomas Horn – ajuda a ficção cientifica de Sean McNamara.

TCM, 14H50. Colorido, 93 Min.