Filmes na TV

Sayonara

Sayonara. (Eua, 1957.) Dir. de Joshua Logan, com Marlon Brando, Ricardo Montalban, Miiko Taka, Miyoshi Umeki, Red Buttons, James Garner.

Considerado um dos grandes de Hollywood no começo de sua carreira – Férias de Amor, Nunca Fui Santa –, Logan virou depois saco de pancada dos críticos, que passaram a reclamar (Jean Tulard) “da mediocridade aflitiva de seus filmes”. Tulard não poupa essa adaptação de James Michener, que passa durante a Guerra da Coreia, mas o filme, a par de seu romantismo, é muito bem interpretado. Miyoshi Umeki e Red Buttons ganharam os Oscar de coadjuvantes, e outra estatueta foi para a direção de arte. Na trama, Brando faz piloto que se envolve com gueixa. Amam-se, mas as diferenças culturais e raciais, numa época de muito preconceito, tornam o romance impossível. O diretor reconhece, e r4ealça, similaridades com a ópera de Puccini, Madama Butterfly. A bela canção-tema é de autoria de Irving Berlin.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 147 min.

Morituri

Morituri. (Eua, 1965.) Dir. de Bernhard Wicki, com Marlon Brando, Yul Brynner, Janet Margolin , Trevor Howard.

A saudação dos gladiadores que entravam na arena para o tudo ou nada aplica-se ao alemão antinazista que ajuda os britânicos durante a 2.ª Guerra. Opressivo, claustrofóbico.

Telecine Cult, 19H40. Reprise, P& C, 123 min

12 Anos de Escravidão

12 Years A Slave. (Eua, 2013.) Dir. de Steve Mcqueen, com Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong’o, Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumbernacht.

Homem livre cai numa cilasda e é feito escravo de novo. Oscars de filme, atriz coadjuvante (Lupita) e roteiro adaptado.

WARNER, 23H20. Reprise, Colorido, 134 min.

Streaming

DRAMA

Uma Espécie de Família

Bom filme argentino que mostra a jornada de uma mulher para tentar adotar seu filho, de maneira ilegal, no interior do país. É forte e emocionante.

NETFLIX, 2018, 97 min.

COMÉDIA

Duas de Mim

Uma cozinheira é alvo de uma magia e ganha uma irmã gêmea. O filme é estranhíssimo, mas vale para desligar a mente e dar algumas risadas. Direção de Cininha de Paula, com Thalita Carauta.

Telecine Play, 2017, 83 min.

SUSPENSE

Estrangulado

Bom suspense, Estrangulado mostra a corrida desenfreada de um detetive para deter um assassino e livrar um inocente da pena de morte.

NOW, 2018, 120 min.

Matheus Mans

DVD

2001, UMA ODISSEIA NO ESPAÇO.

Cannes Classics vai comemorar os 50 anos do clássico de Kubrick apresentando uma nova versão restaurada. E quem vai comentar a sessão será o grande Christopher Nolan. Você pode fazer a sua comemoração particular, aproveitando o preço reduzido.

Crianças

ANIMAÇÃO

Tarzan – A Evolução da Lenda

Versão animada, e européia – o diretor Reinhardt Klooss é alemão – para a história do bebê que sobrevive a acidente e, adotado por maacos, vira rei da selva.

Telecine Fun, 20H15. Colorido, 94 min.