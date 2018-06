Filmes

A Bíblia

The Bible: The Beginning. (Itália, 1966.) Direção e Interpretação de John Huston, com Michael Parks, Ulla Bergryd, Richard Harris, Franco Nero, George C. Scott, Ava Gardner.

No início, era um projeto megalômano do produtor Dino De Laurentiis, que anunciou que estava contratando Akira Kurosawa, Federico Fellini e Ingmar Bergman para filmar diferentes episódios da Bíblia. Um a um, os autores foram sendo descartados e De Laurentiis, com a produção andando, recorreu a John Huston, que se concentrou no Gênesis. Adão e Eva, Caim e Abel, A Arca de Noé. O próprio Huston, filho de ator – Walter Huston –, faz um Noé delicioso e salva o filme do tédio. Do ponto de vista da autoria, o episódio de Abraão, com George C. Scott – o sacrifício de Isaac –, é o mais ambicioso, refletindo obsessões do cineasta. A validade do esforço, a inevitabilidade do fracasso, etc. Peter O’Toole faz o anjo que anuncia à idosa Sara que está grávida.

Telecine Cult, 16h45. Reprise, colorido, 174 min.

VEJA TAMBÉM

O Manto Sagrado

The Robe. (EUA, 1953.) Dir. de Henry Koster, com Victor Mature, Richard Burton, Jean Simmons, Michael Rennie.

Primeiro filme em cinemascope sempre teve a fama de nulo. Um espetáculo bíblico sobre tribuno que participa da crucificação de Cristo. Novas leituras valorizam o subtexto sobre o macarthismo.

Telecine Cult, 14h20. Reprise, colorido, 135 min.

Big Jato

(Brasil, 2015.) Direção de Cláudio Assis, com Matheus Nachtergaele, Marcélia Cartaxo, Jards Macalé.

Garoto divide-se entre o pai repressor, que limpa as fossas da cidade, e o tio libertário, que tem programa de rock na rádio. Cláudio Assis é sempre um grande diretor transgressor.

Canal Brasil, 1h40. Reprise, colorido, 87 min.

Streaming

DRAMA

Lucky

Último filme de Harry Dean Stanton, mostra um nonagenário que tenta aceitar a morte e seu destino. É poético, emocionante e se tornou uma grande homenagem a Stanton.

Itunes, 2017, 88 min.

ANIMAÇÃO

A Família do Futuro

Boa animação, apesar de subestimada. Mostra a vida de um menino adotado que começa a ter algumas respostas. Diverte e emociona.

Netflix, 2007, 94 min.

COMÉDIA

Alta Fidelidade

Acompanha a vida de Rob Gordon, dono de uma loja de discos que vê sua vida amorosa desmoronar aos poucos. Divertido e com uma ótima trilha sonora.

Telecine Play, 2000, 111 min.

DVD

Apenas Um Garoto Em Nova York

EUA, 2017. Direção de Marc Webb.

Garoto descobre que o pai está tendo um caso em Nova York e termina se envolvendo com a provável madrasta. Pierce Brosnan, Kate Beckinsale e o diretor Webb, do ótimo 500 Dias com Ela garantem o charme. Callum Turner é quem faz o adolescente apaixonado.

Crianças

ANIMAÇÃO

Hop – Coelho sem Páscoa

O filho adolescente do coelho de Páscoa vai para Hollywood disposto a realizar o sonho de ser baterista numa banda de rock, mas é muito mais difícil do que imaginava.

Telecine Fun, 15 h. Colorido, 105 min.