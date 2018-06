Filmes

Terra Estrangeira

(Brasil, 1995.) Dir. de Walter Salles e Daniela Thomas, com Fernanda Torres, Fernando Alves Pinto, Luiz Mello, Alexandre Borges, Laura Cardoso.

Há uma imagem estranhíssima que fica gravada, a ferro e fogo, no inconsciente do espectador. Um velho navio carcomido pelo tempo, encalhado numa praia. O filme reflete o Brasil pós-Plano Collor. Paco perde a mãe e faz a viagem inversa do descobrimento, voltando às origem. Portugal. Envolve-se com uma garçonete ligada a um músico contraventor. Chegam à ponta do mundo – e agora? Walter Salles sempre gostou da estrada. Seus melhores filmes mostram personagens em trânsito – aqui, em Central do Brasil e em Diários de Motocicleta. À deriva, Paco, Dora (em Central) e o jovem Ernesto, que ainda não é o Che Guevara (Diários), vivem esse momento decisivo da construção da identidade, e da ética. A admirável fotografia em preto e branco de Walter Carvalho é decisiva para a aura do filme.

Canal Brasil, 22h. Reprise, P&B, 102 min.

VEJA TAMBÉM

Bravura Indômita

True Grit. (EUA, 1969.) Dir. de Henry Hathaway, com John Wayne, Kim Darby, Glen Campbell, Robert Duvall.

A primeira versão da história da garota que contrata xerife bêbado e caolho para perseguir o assassino de seu pai. Oscar para John Wayne e uma espécie de súmula do western.

Telecine Cult, 19h40. Reprise, colorido, 128 min.

Bravura Indômita

True Grit. (EUA, 2010). Dir. de Joel e Ethan Coen, com Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Hailee Steinfeld.

Os Coens foram à história original de Charles Portis e o filme deles investe na linguagem – o jeito de falar de Jeff Bridges. A mesma história fica diferente.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 110 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Dois dias, uma noite

Angustiante drama francês, acompanha uma jovem que precisa convencer seus colegas de trabalho a escolherem pela permanência dela na empresa em vez de receberem um bônus salarial no final do ano.

DRAMA

Ponte dos Espiões

Tom Hanks é um advogado de seguros que, no meio da Guerra Fria, aceitou defender um prisioneiro soviético nos EUA. Spielberg na direção e irmãos Coen no roteiro.

Google Play, 2015, 141 min.

NACIONAL

A Busca

Wagner Moura sai em busca de Pedro, seu filho que está prestes a completar 15 anos e fugiu de casa sem dizer onde ia.

NOW, 2012, 120 min.

DVD

TAL MÃE TAL FILHA

Juliette Binoche faz mulher de comportamento libertário que engravida ao mesmo tempo que a filha. Camille Cotin é a segunda. Uma comédia divertida, com toques inteligentes. E você pode ver Juliette nos cinemas em Deixe a Luz do Sol Entrar.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho Vai Pegar (1 e 2)

E que tal festejar o domingo de Páscoa com os dois primeiros filmes da série sobre o urso que necessita do amigo alce para sobreviver? Boa diversão.

FOX. A partir das 8h55, Reprise, colorido, 162 min (No total).