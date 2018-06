La Piel Que Habito. (Espanha, 2011.) Dir. de Pedro Almodóvar, com Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet, Marisa Paredes.

Talvez o filme mais perturbador de Almodóvar. Cirurgião plástico que perdeu a mulher tragicamente concentra toda a sua atenção na filha. Ao desconfiar de que ele foi estuprada, resolve vingar-se – do suposto estuprador. A perturbação produzida pelo filme tem a ver com o clima de estranhamento, e a maneira como o cineasta desconstrói os gêneros, antecipando uma tendência que só cresceu ao longo da década. Homem, mulher, tudo perde o sentido e passa a funcionar somente na imaginação. Almodóvar admite que se inspirou num filme cultuado do francês Georges Franju – Les Yeux sans Visage, de 1961. Lá, um cientista obcecado com o acidente que a filha sofreu – e destruiu sua beleza – sequestra mulheres e arranca a pele delas, em busca de um transplante para reconstruir o rosto de sua ‘menina’. Almodóvar propõe algo próximo. Prepare-se.

PARAMOUNT, 0 H. Reprise, Colorido, 121 min.

Redemoinho

(Brasil,1016.) Dir. de José Luiz Villamarim, com Irandhir Santos, Júlio Andrade, Dira Paes, Kássia Kiss Magro.

Amigos reencontram-se e um episódio traumático do passado de ambos vem à tona. Villamarim faz a passagem da TV para o cinema em alto estilo. É um grande diretor.

Telecine Cult, 18 H. Reprise, Colorido, 100 Min.

Bróder

(Brasil, 2010). Dir. de Jeferson De, com Caio Blat, Jonathan Haagensen, Sílvio Guindane, Cássia Kiss Magro.

Amigos se reúnem para festejar o aniversário de um deles, mas algo vai ocorrer e colocar a amizade à prova. Outro belo filme brasileiro, solidamente dirigido e interpretado.

Canal Brasil, 19H55. Reprise, Colorido, 93 min.

Streaming

DRAMA

Paradoxo

Neil Young leva truques inusitados e magia musical ao Oeste neste filme onírico – e muito experimental – de Daryl Hannah.

NETFLIX, 2018, 73 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Ex_Machina

Destaques do cinema em 2015, acompanha a história de um jovem que, em visita à casa do seu chefe, acaba entrando em contato com uma nova inteligência artificial.

Telecine Play, 2015, 108 min.

SÉRIE

Crossing Lines

Com elenco estrelar, a série acompanha as atividades do International Criminal Court, um FBI europeu que investiga crimes em série em diversos países.

NETFLIX, 2013, 43 min.

DVD

Magnólia

Com as histórias cruzadas desse filme, Paul Thomas Anderson confirmou a excepcional qualidade de Boogie Nights e se firmou como um dos grandes de Hollywood. Depois, seguiu carreira meio errática até Trama Fantasma, que o devolveu à sua melhor fase.

Crianças

COMÉDIA

Dr. Dolittle

O primeiro filme da série com Eddie Murphy como veterinário que conversa com animais. Inspira-se na fantasia de Richard Fleischer com Rex Harrison, de 1967.

Telecine Fun, 13H10. Reprise, Colorido, 85 min.