Acima de Qualquer Suspeita

Presummed Innocent. (Eua,1990.) Dir. de Alan J. Pakula, com Harrison Ford, Brian Dennehy, Raul Julia, Bonnie Bedelia.

Ex-produtor – dos filmes de Robert Mulligan –, Pakula revelou surpreendente talento e se estabeleceu como um dos grandes diretores de Hollywood nos anos 1970 e 80 com Os Verdes Anos, Klute – O Passado Condena, A Trama, Todos os Homens do Presidente e A Escolha de Sofia. Seu tema sempre foi a quebra de confiança – nas instituições, nas relações interpessoais –, e aqui, com base no best-seller de Scott Turow, ele mostra Harrison Ford como promotor que investiga o assassinato de advogada – sua amante. Não demora muito e o herói se torna o principal suspeito e as reviravoltas se sucedem até a revelação final. Sólido, muito bem feito e interpretado, o filme beneficia-se do ótimo elenco. Bonnie Bedelia fazia a mulher de Bruce Willis na série Duro de Matar. Quando o filme estourou e ela pediu aumento, Hollywood preferiu matar a personagem.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 126 min.

O Labirinto do Fauno

El Labirinto De Pan. (Espanha, 2006.) Dir. de Guillermo Del Toro, com Maribel Verdu, Sergi Lopez, Ariadna Gil.

Garota cuja mãe é casada com militar repressivo durante a Guerra Civil da Espanha encontra o labirinto do título. O fantástico, segundo Del Toro. É o melhor filme do diretor.

CINEMAX,. 18H06. Reprise, Colorido, 119 Min.

O Selvagem da Motocicleta

Rumble Fish. (Eua, 1983.) Dir. de Francis Ford Coppola, com Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Dennis Hopper.

O segundo filme que Coppola adaptou de S.E. Hinton, após Vidas sem Rumo. Garoto tenta imitar seu ídolo, o irmão mais velho (e motociclista). Procure o peixinho colorido.

TCM, 0h08. Reprise, P&B, 94 min.

Streaming

SÉRIE

O Mecanismo

Nova produção original brasileira da plataforma de streaming. Desta vez, Selton Mello é um investigador à frente da Lava Jato. Vai gerar polêmica.

NETFLIX, 2018, 50 min.

DRAMA

O Invisível

Outro bom filme de Pablo Giorgelli, de Las Acácias. Aqui, porém, o drama intimista troca a cabine de um caminhão pelos dramas de uma adolescente. Bom filme.

NOW, 2018, 87 min.

ROMANCE

Guiados pelo Coração

Guiados pelo Coração mostra a garota esforçada com o menino problemático da escola. O diferencial, aqui, é que ela começa a perder a visão e contará com a ajuda dele.

Telecine Play, 2016, 87 min.

Matheus Mans

DVD

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho Vai Pegar

Amigo alce tenta convencer urso que vive isolado a partir para o mundo. E você pode fazer um duplo assistindo, na sequência, às 14h50, ao segundo filme da série.

FOX, 13H20. Colorido, 86 min.