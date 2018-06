Jules e Jim – Uma Mulher para Dois

Jules Et Jim. (França, 1961.) Dir. de François Truffaut, com Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre, Marie Dubois.

Romântico que desconfiava do romantismo, Truffaut filmou o amor em suas múltiplas variações. Uma mulher para dois, duas mulheres para um homem. Em Adele H, chegou a filmar uma mulher obcecada por um homem com quem, no limite, não quer ter contacto. Terna e cruel Catherine, Jeanne Moreau. Quer seus dois homens. ‘Boa-noite, Jules’. E Oskar Werner despede-se para vê-la seguir para a noite de sexo (amor?) com Jim/Henri Serre. O amor fornece a história, não o tema. Esse é outra coisa – a saudade das coisas mortas que desaparecem – é inevitável–, mas também das coisas vivas que já estão desaparecendo na vida das pessoas. Há um culto a Truffaut, mas bem poucos de seus grandes filmes são grandes de verdade. Esse, O Garoto Selvagem. Curiosamente, ambos em preto e branco. Jeanne/Catherine canta e encanta, Turbilhão.

Telecine Cult, 23H55. Reprise, 107 min.

Encontrando Forrester

Finding Forrester. (Eua, 2000.) Dir. de Gus Van Sant, com Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham, Anna Paquin.

Garoto descobre seu mentor num vizinho que, na verdade, é um grande escritor que escolheu viver recluso. Van Sant no mainstream – a trama do professor rival enfraquece o conjunto.

Paramount, 19H25. Reprise, Colorido, 136 min.

O Homem do Prego

The Pawnbroker. (Eua, 1965.) Dir. de Sidney Lumet, com Rod Steiger, Geraldine Fitzgerald, Brock Peters.

Rod Steiger faz judeu que vive isolado em sua casa de penhores, amargando lembranças terríveis do Holocausto. Tudo é excepcional – o ator, a montagem, a trilha (de Quincy Jones).

PARAMOUNT, 1H40. Reprise, P&B, 116 min.

Star Wars: Os Últimos Jedi

Dividiu opiniões entre os fãs, mas é o mais corajoso da franquia. Insere novos personagens, encerra a trajetória de outros. E emociona.

ITUNES, 2017, 152 min.

Refém de um Criminoso

Foragido, Brian faz a viciada em drogas Ashley refém. Mas um livro religioso mostra a eles uma saída da difícil situação em que estão.

NETFLIX, 2015, 97 min.

Drone

Um agente da CIA é responsável pelas missões secretas com drones. Quando informações sobre seu trabalho vazam, ele passa a correr risco de vida. Instigante.

Telecine Play, 2017, 88 min.

Matheus Mans

GUERRRILHEIROS DAS FILIPINAS

Tyrone Power enfrenta japoneses nas Filipinas, durante a 2.ª Guerra. O próprio Lang não tinha apreço por esse filme e dizia que o fez porque diretores “têm contas para pagar”. O curioso é que, na sua obra, prenuncia fase de obras-primas – O Diabo Feito Mulher, Gardênia Azul, etc.

Riquinho

A solidão do garoto mais rico do mundo. Macaulay Culkin precisa de amigos para compartilhar o que tem (e que o protejam dos tutores gananciosos que querem sua fortuna).

HBO Family, 16H28. Colorido, 94 min.