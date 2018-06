O Estranho Que Nós Amamos

The Beguiled. (Eua, 1971.) Dir. de Don Siegel, com Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartmann, Jo Ann Harris, Darleen Carr.

Consolidada em filmes de ação, a parceria do diretor Siegel com o astro Eastwood atingiu seu ponto mais alto com esse filme, o terceiro dos cinco que fizeram juntos. O mais estranho, também. Clint faz soldado ferido que, durante a Guerra Civil, se refugia numa escola de garotas do Sul dos EUA. Sua presença causa perturbação, libera instintos reprimidos. Há 47 anos os críticos se debruçam sobre o mistério do filme. Comparam Siegel até a Luis Buñuel – embora pertencente a uma família de ascendência judaica, ele recebeu rígida educação religiosa de jesuítas. Isso explicaria o subtexto psicanalítico e a violência de seus filmes. A ligação entre o revólver e o fálus, o tema da castração presente aqui. No ano passado, Sofia Coppola fez uma versão hype da história, com Colin Farrell. A de Siegel ainda é mais forte.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 105 Min.

Veja Também

Capitão América 2 – Soldado Invernal

Captain America: The Winter Soldier. (Eua, 2014.) Dir. de Anthony e Joe Russo, com Chris Evans, Scarlett Johansson.

Embora tenha sido o melhor coadjuvante do ano, Sebastian Stan nem sequer foi indicado – por Eu, Tonya. Veja, aqui, como é bom.

SPACE, 22H30. Reprise, Colorido, 136 min.

Lobo

Wolf. (Eua, 1994.) Dir. de Mike Nichols, com Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader, Christopher Plummer.

Editor na crise da meia-idade é mordido por lobo e seu corpo passa por mutação. Nicholson é excepcional no papel, mas os fãs de terror vão achar ‘soft’ demais.

TCM, 23H53. Reprise, Colorido, 125 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

ANIME

A.I.C.O.

Tudo o que Aiko conhecia era mentira. Agora, ela se junta a infiltradores para chegar ao lugar onde a erupção começou e salvar sua família.

NETFLIX, 2018, 24 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

Você de Novo

Marni, que passou por maus momentos na infância, revive tudo quando seu irmão anuncia que vai casar com a grande rival de Marni da escola. Bom para passar o tempo.

Telecine Play, 2010, 105 min.

DRAMA

Maquinaria Panamericana

Mostra a rotina de uma companhia especializada em vender e reparar máquinas. Até que um dia, os trabalhadores se deparam com o chefe morto.

NOW, 2016, 90 min.

Matheus Mans

DVD

Considerado um dos grandes diretores de Hollywood (e do cinema), Altman sempre merece revisão. A caixa traz os longas Três Mulheres, O Perigoso Adeus e Renegados até a Última Rajada, mais documentário sobre o grande diretor, incluindo entrevista com ele.

Crianças

AÇÃO

A Lenda do Tesouro Perdido

E que tal um duplo com Nicolas Cage como caçador de tesouros? É só emendar com O Volume 2 – O Livro dos Segredos, às 18h27.

WARNER, 16H10 Colorido, 131 min.