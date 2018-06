A Dama na Água

Lady In The Water. Eua, 2006.) Dir. de M. Night Shyamalan, com Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, Jeffrey Wright.

Poucos autores se prestam tanto a erros de interpretação como o indiano-americano Shyamalan. Como seus dois filmes mais famosos – O Sexto Sentido e Corpo Fechado – possuíam reviravoltas (e revelações) finais, a maioria da crítica instituiu que era isso que se deveria esperar de seu cinema. Se não, é porque o filme é ruim. Mais que terror, Shyamalan opera no registro do fantástico. Aqui, o introvertido síndico de um prédio descobre que, sob a piscina, habita uma ninfa. Por insólita que pareça a história, ela permite ao autor questionar-se, como sempre faz, sobre a essência do cinema. O que é, para que servem as histórias, etc. O mais curioso é que A Dama na Água permite algumas conexões, inclusive e principalmente eróticas, com A Forma da Água, de Guillermo del Toro, que venceu o Oscar deste ano. Como chave, basta atentar no nome da personagem de Bryce. Chama-se ‘Story’.

Max Prime, 12H30. Reprise, Colorido, 119 min.

Amnésia

Amnesia. (França, 2015.) Dir. de Barbet Schroeder, com Marthe Keler, Max Riemelt, Bruno Ganz.

Em Ibiza, DJ envolve-se com mulher misteriosa que está tentando reconstituir seu passado. A música participa do quebra-cabeças e o filme tem a estranheza do cinema do autor.

Telecine Cult, 16H20. Reprise, Colorido, 96 Min.

Um Violinista no Telhado

Fiddler On The Roof. (Eua, 1971.) Dir. de Norman Jewison, com Topol.

O leiteiro Tevye tenta manter a tradição judaica na cidadezinha de Anatevka, mas as filhas vão se casando e o colocando à prova. Musical vencedor dos Oscars de fotografia e trilha. Isaac Stein faz os solos de violino.

CULTURA, 22H30. Reprise, Colorido, 131 min.

Streaming

SÉRIE

Colateral

Ao investigar a morte de um entregador de pizza, uma detetive descobre uma conspiração que envolve traficantes de drogas, contrabandistas e espiões. Com Carey Mulligan.

NETFLIX, 2018, 58 min.

DRAMA

Protesto Silencioso

Uma escritora é surpreendida quando a sua filha mais velha larga os estudos e vai viver nas ruas segurando um cartaz escrito “bondade”, sem nenhuma explicação. Bom drama.

Telecine Play, 2016, 91 min.

DOCUMENTÁRIO

Pacificum

Mostra uma viagem de uma fotógrafa, de um historiador e de um biólogo pela costa peruana para explorar a relação entre homem e mar.

Vivo Play, 2018, 77 min.

Matheus Mans

DVD

A ARTE DE JEAN-PIERRE MELVILLE

Um dos grandes diretores do cinema, Melville se impôs por seu estilo glacial como o mais francês dos cineastas norte-americanos (ou vice-versa). Três longas, O Círculo Vermelho, Técnica de Um Delator, Dois Homens em Manhattan, mais um documentário sobre ele.

Crianças

ANIMAÇÃO

Dumbo

Clássico da Disney conta a história de filhote de elefante ridicularizado por suas orelhas enormes. Felizmente ele tem um amigo, o rato Timothy, que vai ajudá-lo a conseguir confiança.

TCM, 13H03. Colorido, 100 min.