Filmes

Um Sonho de Liberdade

The Shawshank Redemption. (Eua, 1994.) Dir. de Frank Darabont, com Tim Robbins, Morgan Freeman, James Whitmore.

Tim Robbins é condenado à prisão perpétua pelo assassinato da mulher. Na cadeia, ganha a admiração de Morgan Freeman e outros colegas presidiários pela firmeza de seu código de moral, e também por liderar reivindicações coletivas, mesmo contra um guarda sádico que o transforma em seu alvo preferido. Na época muitos críticos reclamaram da duração – seria muito longo. Com o tempo, tornou-se cult e hoje em dia é citado com frequência em listas de melhores filmes (e melhores personagens) do cinema de Hollywood. Morgan Freeman só reclama do título. O original de Stephen King chama-se Rita Hayworth and the Shawshank Redempton. Ignorar, no título, uma mulher tão esplêndida como a lendária Gilda, como fizeram os produtores, sempre lhe pareceu a maior das burrices. Repare no maravilhoso James Whitmore, que rouba a cena como o velho Brooks.

Paramount, 18h20. Reprise, colorido, 142 min.

A Rede

The Net. (Eua, 1995.) Dir. de Irvin Winkler. com Sandra Bullock, Jeremy Northam.

Thriller dos primórdios da internet, quando era vista com desconfiança. Sandra Bullock descobre conspiração e é perseguida por assassino, que tenta impedir que ela divulgue informações na rede. Tenso e violento.

TCM, 18h15. Reprise, colorido, 112 min.

Domicílio Conjugal

Domicile Conjugale. (França, 1970.) Dir. de François Truffaut, com Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Hiroko Matusmoto.

No quarto filme da série, Antoine Doinel casa-se com Christine, mas tem um affair, ela descobre e o expulsa de casa. Antoine tenta voltar. Truffaut e o amor, ‘tema dos temas’.

Telecine Cult, 16h25. Reprise, Colorido,100 min.

Streaming

SUSPENSE

Assassinato no Expresso do Oriente

Baseado no clássico de Agatha Christie, este filme de Kenneth Branagh mostra o crime que acontece num trem preso na neve. Bom passatempo.

Google Play, 2017, 114 min.

DRAMA

Kids in Love

Num ano sabático antes da universidade, Jack descobre o exótico submundo de Londres. Mas essa nova experiência traz resultados totalmente inesperados.

Netflix, 2016, 86 min.

AÇÃO

O Homem Mais Procurado do Mundo

Mostra operação da CIA e do exército americano no Paquistão, quando tentam descobrir o esconderijo de Bin Laden.

Telecine Play, 2012, 101 min.

DVD

NASCIDA PARA O MAL

EUA, 1942. Dir. de John Huston, com Bette Davis.

A lendária Bette Davis num de seus típicos papéis de malvada. Depois de roubar o marido da irmã e levá-lo ao suicídio, ela volta para infernizar ainda mais a vida de Olivia de Havilland. Um filme do começo da carreira de John Huston, seu segundo como diretor.

Crianças

COMÉDIA

Um Ratinho Encrenqueiro

Irmãos herdam mansão que querem vender, mas o ratinho do título vai promover uma guerra para permanecer no local. Grande diversão.

Telecine Fun, 10h40. Colorido, 97 min.