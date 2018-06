Lamarca

(Brasil, 1994.) Dir. de Sérgio Rezende, com Paulo Betti, Carla Camurati, José de Abreu, Deborah Evelyn.

No Brasil atual, mais polarizado que nunca, Wagner Moura trabalha no filme que assinala sua estreia na direção de longas. É uma cinebiografia do chamado ‘capitão da guerrilha’, que ele gostaria de estrear antes das eleições, para dar sua contribuição ao debate político. Há mais de 20 anos, Sérgio Rezende já deu sua versão dessa história, mostrando como Lamarca, capitão do Exército, virou líder guerrilheiro, foi caçado e morto em 1971, no auge da ditadura militar. Foi o primeiro de uma série de filmes que o diretor realizou baseado em episódios polêmicos da história do Brasil. Vieram depois, Canudos, Mauá e a ainda inédita biografia de Tancredo Neves – que Rezende também quer estrear este ano, para lembrar o político mineiro lendário por sua moderação. Aqui, o destaque é o belo trabalho da atriz e diretora Carla Camurati, como a companheira de Lamarca.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, colorido, 131 min.

Onze Homens e Um Segredo

Ocean’s Eleven. (Eua, 2001.) Dir. de Steven Soderbergh, com George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia.

O remake do filme cultuado de Lewis Milestone, de 1960, deu origem a uma série. Grupo promove assalto a cassino de Las Vegas. O veterano Carl Reiner rouba a cena num pequeno papel.

TCM,22h. Reprise, colorido, 116 min.

A Festa da Menina Morta

(EUA, 2000.) Dir. e Interpretaçâo de Matheus Nachtergaele, com Dira Paes, Cássia Kiss Magro, Juliano Cazarré.

O longa de estreia do ator Matheus Nachtergaele oferece uma rica e complexa paisagem humana da região ribeirinha do Amazonas. E o elenco é excepcional.

Canal Brasil, 0h45. Reprise, colorido, 117 min.

DRAMA

Detroit em Rebelião

Filme que passou batido na temporada de premiações mostra como uma ação policial pode ter consequências desastrosas quando em mãos erradas. Angustiante.

Itunes, 2018, 142 min.

INFANTIL

Você já foi à Bahia?

Neste clássico da Disney, Pato Donald viaja ao sul do continente, onde ele e dois amigos latinos embarcam numa série de aventuras. Clássico indispensável.

NETFLIX, 1944, 71 min.

SUSPENSE

Operação Anthropoid

Mostra a operação, durante a Segunda Guerra Mundial, que tinha como objetivo assassinar um dos principais nomes da Alemanha nazista.

Telecine Play, 2016, 116 min.

Reverenciado por autores como Jim Jarmusch e Quentin Tarantino, o japonês Suzuki é conhecido por obras transgressoras como a desse lançamento – Tóquio Violenta, História de Uma Prostituta, A Vida de Um Tatuado, Portal da Carne. Uma hora de extras.

Crianças

ANIMAÇÃO

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

A história do coala que reabre teatro decadente com show de calouros cativa pela diversidade dos personagens e pela trilha. Um regalo.

Telecine Pipoca, 12h. Colorido, 114 min.