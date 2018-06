Menina de Ouro

Million Dollar Baby.(Eua, 2004.) Dir. e Interpretação de Clint Eastwood, Com Hilary Swank, Morgan Freeman.

Clint ganhou seu terceiro e quarto Oscars – filme e direção – e Hilary também ganhou sua segunda estatueta por esse drama sobre treinador veterano que precisa vencer seus preconceitos para aceitar uma pupila, a quem transforma em campeã. O filme divide-se claramente em duas partes – o treinamento/aprendizado, a dupla que aprende a superar suas diferenças e a conviver, com respeito e tolerância. E aí vem a segunda. A ‘menina de ouro’ sofre um percalço no ringue, entra em coma. Clint, com grande ousadia e humanidade, discute um tema-tabu, a eutanásia, o direito à morte digna. Na época, o filme provocou controvérsia, e muita gente preferiu Mar Adentro, com Javier Bardem, sobre o mesmo assunto. Nem sonhando. O Clint é muito melhor. Merece revisão nesta quinta em que estreia o novo e polêmico filme do diretor, 15h17 – Trem para Paris.

Paramount, 23H50, Reprise, Colorido, 132 min.

A Cor do Seu Destino

Brasil/Chile, 1986. Dir. de Jorge Durán, com Guilherme Fontes, Lilian Lemmertz, Norma Bengell, Andrea Beltrão, Marcos Palmeira.

Guilherme Fontes faz o filho de exilado chileno que se une a colegas num movimento coletivo para combater a ditadura no Chile. A belíssima estreia no longa do roteirista Durán.

Canal Brasil, 15H45, Reprise, Colorido, 104 min.

O Legado Bourne

The Bourne Legacy. (Eua, 2012.) Dir. de Tony Gilroy, com Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton.

No quarto filme da série, Jeremy Renner substitui Matt Damon na luta contra a cúpula da CIA, que quer eliminar agentes de um programa experimental que pode colocar a Agência em perigo.

MEGAPIX, 22H30. Reprise, Colorido, 125 min.

Streaming

DRAMA

A Dama Dourada

Sessenta anos depois do Holocausto, uma judia sobrevivente tenta recuperar obras de arte roubadas de sua família pelos nazistas, entre elas o quadro Woman in Gold, de Gustav Klimt.

NETFLIX, 2015, 109 min.

TERROR

31

Mais um filme de terror com palhaços. Nesse, de Rob Zombie, um grupo é sequestrado e precisa viver num jogo sangrento com palhaços assassinos.

Telecine Play, 2016, 102 min.

AÇÃO

Em Ritmo de Fuga

Sensação surpresa deste ano, Em Ritmo de Fuga mostra a conturbada vida de um rapaz que trabalha como piloto de fuga. Bem divertido.

Google Play, 2017, 113 min.

DVD

O clássico (en)cantado de Jacques Demy que ganhou a Palma de Ouro. Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo amam-se, ele vai para a guerra e ela promete – Je Vous Attendrai Toujours. Mas não espera. A trilha de Michel Legrand é genial.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Smurfs e a Vila Perdida

Smurfette e seus amigos partem em busca da Floresta Proibida, na qual esperam encontra a solução para um enigma que ameaça os azulzinhos.

HBO Family, 13H40. Colorido, 90 min.