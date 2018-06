Shakespeare Apaixonado

Shakespeare In Love. (Eua, 1998.) Dir. de John Madden, com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Geoffrey Rush, Judi Dench, Colin Firth, Ben Affleck.

Vencedor de sete prêmios Oscar, incluindo melhor filme, roteiro, atriz (Gwyneth Paltrow) e atriz coadjuvante (Judi Dench), esse belo filme não deixa de ser um exercício de imaginação. Uma especulação sobre como William Shakespeare teria se inspirado em episódio de sua vida, um romance, para escrever Romeu e Julieta. Os roteiristas Marc Norman e Tom Stoppard, num movimento mais abrangente, também tentam explicar a vida do autor por meio da obra e tecem uma fantasia heterossexual que alguns críticos contestam – para eles, e por seus sonetos, o poeta era homossexual. Os rótulos não cabem – Shakespeare era pansexual. Há 20 anos, o Brasil estava no Oscar, concorrendo com Central do Brasil. O filme de Walter Salles perdeu para A Vida É Bela, de Roberto Benigni, e Fernanda Montenegro, também indicada, perdeu para Gwyneth.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 122 Min.

VEJA TAMBÉM

A Queda do Império Romano

The Fall Of The Roman Empire. (Eua, 1964.) Dir. de Anthony Mann, com Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness.

Corrupção e violência levam o Império Romano à ruína. Um grande filme adiante de seu tempo. A cena final pode estar na origem de Terra em Transe, de Glauber Rocha.

Telecine Cult, 19H15. Reprise, Colorido, 180 min.

Padre

Priest. (Eua, 2011.) Dir. de Scott Stewart, com Paul Bettany, Maggie W, Lily Collins.

Baseada no ‘manhwa’ coreano, a história do padre renegado que combate vampiros. Você pode emendar, na sequência, 18h50, com outro filme de HQ, Legião, com o mesmo ator.

FX, 17H25. Reprise, Colorido, 87 Min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AÇÃO

O Profissional

Um assassino profissional se torna guardião de uma garota de 12 anos que quer se vingar do policial que assassinou sua família. Grande filme.

Netflix, 1994, 109 min.

INFANTIL

D.P.A.: Detetives do Prédio Azul

O prédio azul está condenado por uma terrível bruxaria. Os pequenos detetives Pippo, Sol e Bento, então, tentam resolver um mistério para evitar que o prédio seja demolido.

Telecine Play, 2017, 89 min.

DRAMA

O Juramento

Um pai amoroso leva uma vida pacata até que a filha começa a sair com um poderoso traficante de drogas. É quando ele decide agir.

NOW, 2018, 103 min.

Matheus Mans

DVD

VICTORIA E ABDUL

O longa de Stephen Frears sobre a ligação do até aqui anônimo confidente indiano da Rainha Vitória vai na contramão de A Rainha. Lá, o movimento era para proteger a soberana; aqui, para destituí-la. Há muito cuidado de época, mas o que faz a diferença é Judi Dench.

Crianças

AVENTURA

Caninos Brancos

A versão da Disney para a bela história de Jack London. Ethan Hawke procura ouro no Alasca e se liga a lobo que precisa reprimir seus instintos para sobreviver na civilização. Bem bom.

Telecine Fun, 12H20. Colorido, 107 min.