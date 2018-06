Amor, Sublime Amor

West Side Story. (Eua, 1961.) Dir. de Robert Wise e Jerome Robbins, com Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris, Russ Tamblyn.

Neste domingo de Oscar, o canal de cults da rede Telecine retorna com alguns grandes vencedores do prêmio. Pode ser A Malvada, o clássico de Joseph L. Mankiewicz, de 1950, com Bette Davis, às 22 h. Ou então o musical que Robert Wise adaptou do êxito da Broadway. Romeu e Julieta nas ruas de Nova York, no fim dos anos 1950. Jets e Sharks substitutem Capuletos e Montechios, a dança é moderna, ousada e o coreógrafo Jerome Robbins coassina a direção. Dez Oscars incluem filme, direção, ator e atriz coadjuvantes (Chakiris e Rita). Mas a imortalidade do filme vem da trilha de Leonard Bernstein e Stephen Sondheim. Maria, Tonight, America e canção que Beymer e Natalie cantam. Something’s Coming. Algo está chegando... O amor? Poucas vezes a juventude – e sua destruição – foram tão intensas e cativantes na tela.

Telecine Cult, 17H05. Reprise, Colorido, 151 min.

Sonho sem Fim

(Brasil, 1986.) Dir. de Lauro Escorel Filho, com Carlos Alberto Riccelli, Débora Bloch, Imara Reis, Marieta Severo.

A vida do pioneiro gaúcho Eduardo Abelim, que dá nome a um prêmio importante no Festival de Gramado, é um sonho de cinema. Tudo era aventura para Abelim. A vida, a arte.

Canal Brasil, 13H15. Reprise, Colorido, 93 Min.

Feitiço do Tempo

Groundhog Day. (Eua, 1993.) Dir. de Harold Ramis, com Bill Murray, Andie Macdowell.

Repórter do tempo vê o mesmo dia se repetir indefinidamente e o desafio é quebrar o ciclo. Um grande filme – divertido, emocionante, profundo – que fica melhor a cada (re)visão.

TCM, 23H46. Reprise, Colorido, 101 Min.

Streaming

ESTRANGEIRO

Ninguém Está Olhando

Filme argentino que conta a história de um homem que vai morar nos EUA para tentar a sorte na TV. No entanto, acaba trabalhando como babá. Extremamente real.

NOW, 2017, 102 min.

SUSPENSE

Psicose

Quando uma funcionária de uma imobiliária comete um roubo e foge com um monte de dinheiro, esperando começar uma nova vida, ela acaba no Bates Hotel. Clássico.

Netflix, 1960, 108 min.

DRAMA

Monsieur & Madame Adelman

Sarah e Victor foram casados por 45 anos. No velório dele, Sarah lembra a história do casal e acha segredos íntimos.

Telecine Play, 2017, 120 min.

Matheus Mans

DVD

A vida do escritor A.A. Milne, que se inspirou em brinquedos de seu filho para criar o universo encantado do ursinho Puff. Com a fama e o dinheiro, vieram os problemas. E Milne terminou se afastando da própria família. Prepare o lenço. O relato é de chorar.

Crianças

ANIMAÇÃO

Procurando Nemo

A história do peixinho que se lança no oceano numa épica busca pelo filhote que desapareceu virou um clássico, e não apenas da Pixar. Um filme amado, cultuado, cativante.

Telecine Fun, 16H35. Colorido, 100 Min.