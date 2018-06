M. e Mme. Adelman

M. Et Mme. Adelman. (França, 2017.) Dir. e Interpretação de Nicolas Bedos, com Doria Tillier.

Inesperado sucesso de público e crítica do cinema francês no ano passado, esse filme começa pelo fim – a morte de um famoso escritor, que recebe as homenagem do mundo oficial e literário. Só que sua mulher, debruçando-se sobre a relação de ambos, começa a contar uma outra história, mais... Desmistificadora? Sim, e dos próprios papéis sociais. De descoberta em descoberta, o filme de alguma forma se integra ao grande tema de debate do ano passado. O movimento das mulheres, o Time’s Out. O mais interessante é que Nicolas Bedos e Dora Tillier, casados na vida, surgiram como comediantes e o filme, por mais humor que tenha, não pode ser classificado como comédia. Fica cada vez mais denso e, no desfecho, surpreendente. A pergunta – Bedos e a mulher escrevem e interpretam, ele assina sozinho a direção, mas, com base na própria história, será...? Você vai entender a dúvida depois que vir o programa.

Telecine Cult, 19H50. Reprise, Colorido, 120 min.

Cidade de Deus

(Br., 2002.) Dir. de Fernando Meirelles, com Leandro Firmino, Alexandre Rodrigues, Matheus Nachtergaele, Alice Braga.

A adaptação do livro de Paulo Lins virou um marco do cinema brasileiro recente. Concorreu a vários Oscars. É muito forte, e tem cenas que entraram para a história – a da galinha?

FOX, 18H50. Reprise, Colorido, 135 min.

Antônia

(Brasil, 2007.) Dir. De Tata Amaral, Uelynah, Leilas Moreno, Cynthia Mendes, Thaíde.

Quatro amigas da periferia de São Paulo formam conjunto musical. Um Cidade de Deus no feminino, em que a arte e não a violência serve de afirmação.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, colorido, 90 min.

Streaming

INFANTIL

O Pequeno Reino de Ben e Holly

Em um reino mágico, o pequeno Ben e a princesa fada Holly se divertem aprendendo a dividir, trabalhar em equipe e resolver problemas.

Netflix, 2009, 76 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Prometheus

Uma equipe de cientistas embarca em uma jornada espacial para descobrir a verdade sobre a origem da raça humana. Interessante, apesar de muitos odiarem.

Telecine Play, 2012, 120 min.

ROMANCE

Antes que eu Vá

Drama adolescente e com ares de Feitiço do Tempo. Na trama, uma menina tem a oportunidade de mudar sua vida segundos antes de morrer.

LOOKE, 2017, 98 min.

Matheus Mans

DVD

O último longa do grande Démy não deixa de ser um tributo à arte de Yves Montand. Ele faz o artista que, na ficção, realiza seu último concerto em Marselha. O que representam os três ingressos que restam para o dia 26? Fracasso de público, o filme virou cult.

Crianças

MISTÉRIO

O Enigma da Pirâmide

Steven Spielberg produz e Barry Levinson dirige a primeira aventura do jovem Sherlock Holmes. Meio Indiana Jones, mas com atmosfera convincente e – talvez – efeitos demais.

Telecine Cult, 13H40. Colorido, 129 min.