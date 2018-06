Filmes na TV

Como Nossos Pais

(Brasil, 2017.) Dir. de Laís Bodanzky, com Maria Ribeiro, Paulo Vilhena, Clarice Abujamra, Felipe Rocha, Jorge Mautner.

Pode ser que o cinema brasileiro estivesse realmente atrasado na discussão do tema e que o foco desse longa não vá muito adiante do que Paul Mazursky, por exemplo, apresentou há 40 anos, através da personagem de Jill Clayburgh, em Uma Mulher Descasada. Mas Como Nossos Pais, com seu título que evoca Belchior (e Elis Regina), comandou o debate sobre feminismo nos festivais do País, no ano passado. Maria Ribeiro e Paulo Vilhena formam o casal em crise, mas a densidade vem da relação de Maria com a mãe, a admirável Clarice Abujamra. A vida inteira viveram em guerra e precisarão chegar a uma trégua, agora que a mãe faz duas revelações, e uma delas coloca em xeque o que a filha considera a própria identidade. O filme foi o grande vencedor do Festival de Gramado de 2017. Recebeu uma chuva de Kikitos, alguns mais merecidos, mas nenhum injustificável.

Canal Brasil, 22 horas. Inédito, colorido, 102 min.

O Sorriso de Mona Lisa

Mona Lisa Smile. (EUA, 2003.) Dir. de Mike Newell, com Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal.

Julia é maravilhosa como professora que tenta liberar a mente de suas alunas na conservadora ‘América’ dos anos 1950. Um belo filme que nunca teve o reconhecimento que merece.

FOX, 14H30. Reprise, colorido, 119 min.

Te Pego na Saída

Fist Fight. (EUA, 2017.) Dir. de Richie Keen, com Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan.

Quase um remake de Te Pego Lá Fora, de Phil Joanou, de 1987, mas agora a briga é entre professores, não mais entre alunos. Dá para se divertir (um pouco).

HBO2, 17h45. Reprise, colorido, 91 min.

Streaming

DRAMA

The Square

Indicado para filme estrangeiro no Oscar, o sueco The Square acompanha as consequências desastrosas que uma obra de arte causa num museu. Deve levar o prêmio.

Google Play, 2017, 151 min.

ROMANCE

Corpo e Alma

Romance húngaro que mostra a relação de um homem e uma mulher envolvidos por conta de estranhos sonhos. Ousado.

Vivo Play, 2017, 116 min.

DOCUMENTÁRIO

Visages, Villages

Excelente documentário de Agnès Varda, Visages, Villages mostra a empreitada da cineasta e de um artista no interior da França. É emocionante e concorre a melhor documentário.

NOW, 2017, 90 min.

DVD

As Mulheres

França, 1969. Dir. de Jean Aurel.

Depois de mais de uma década como sex-symbol, Brigitte Bardot já estava sendo substituída no gosto do público, mas ainda tem charme (e graça) como a secretária que se esforça para ajudar o chefe escritor (Maurice Ronet) a superar o bloqueio de criatividade.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Poderoso Chefinho

Um bebê de terno e gravata une-se ao irmão que desconfia dele e ambos enfrentam vilão que quer acabar com o amor no mundo. Tem algo de paródia da série do Chefão.

Telecine Pipoca, 22 horas. Colorido, 97 min.