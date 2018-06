Filmes

Além da Linha Vermelha

The Thin Red Line. (EUA, 1998.) Dir. de Terrence Malick, com Sean Penn, Adrien Brody, James Caviezel, George Clooney.

Dois filmes, apenas, esculpiram a reputação de Malick nos anos 1970 – Terra de Ninguém e Cinzas do Paraíso. Passaram-se 20 anos do segundo antes que ele voltasse com o cartaz de hoje da TV paga, um filme sobre a 2.ª Guerra, narrando a experiência da fictícia Companhia C durante a sangrenta batalha de Guadalcanal. E, depois, nos últimos 20 anos, Malick deixou de ser bissexto para se tornar prolífico. Apesar da repercussão de Árvore das Vida, Palma de Ouro em Cannes, o exigente Malick tem dado sinais de facilidade nos filmes recentes. Por Além da Linha Vermelha – os homens, a guerra, a natureza – ganhou o Urso de Ouro em Berlim. Malick, por contrato, não dá entrevistas nem autoriza que sua imagem seja vinculada à propaganda dos filmes. Criou-se um mito, talvez maior que o artista, mas, de qualquer maneira, é importante.

Telecine Cult, 15h10. Reprise, colorido, 170 min.

VEJA TAMBÉM

O Tempo e o Vento

(Brasil, 2013) Dir. de Jayme Monjardim, com Thiago Lacerda, Marjorie Estiano, Cléo Pires, Fernanda Montenegro.

A obra de Erico Verissimo ganha uma versão edulcorada, mas a história e personagens como Ana Terra e o Capitão Rodrigo são tão fortes que você não vai desgrudar o olho.

TCM, 18h31. Reprise, colorido, 127 min.

Como Eu Era Antes de Você

Me Before You. (Inglaterra, 2016.) Dir. de Thea Sharrock, com Emilia Clarke, Sam Claflin.

Adaptação da obra de Jojo Moyes é belíssima. A cena em que o tetraplégico Will relata a sensação de estar pleno num café, em Paris, vendo a vida passar, toca o sublime.

Telecine Premium, 22h. Colorido, 110 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SUSPENSE

Identidade

Dez desconhecidos são unidos num hotel por uma tempestade e acabam lidando com uma série de crimes. Com John Cusack, este suspense é muito melhor do que parece.

Prime Video, 2003, 90 min.

SÉRIE

Re:Mind

Onze colegas do colegial acordam e se veem confinadas em uma grande sala de jantar. Enquanto temem por suas vidas, elas questionam o que causou esse estranho evento.

Netflix, 2017, 23 min.

TERROR

A Morte Te Dá Parabéns

Garota trata todo mundo mal. Um dia, porém, uma pessoa a mata. Só que ela acorda de novo e revive o mesmo dia de seu assassinato. Divertido.

Looke, 2017, 96 min.

DVD

OS EMIGRANTES/O PREÇO DO TRIUNFO

Edição definitiva. Dois discos. Obras-primas.

Liv Ullman e Max Von Sydow são excepcionais nesse amplo e rigoroso painel de Jan Troell sobre uma família sueca que migra para os EUA para fugir da fome. Dor, sofrimento, a guerra contra os índios – e a cena do enforcamento dos sioux é de cortar o fôlego.

Crianças

AVENTURA

Detetives do Prédio Azul – O Filme

O diretor André Pellenz conseguiu transferir seu sucesso da TV para o cinema e a garotada que adora bancar detetive precisa salvar o prédio azul.

Telecine Pipoca, 22h. Colorido, 83 min.