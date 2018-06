Meu Ódio Será Sua Herança

The Wild Bunch. (Eua, 1969.) Dir. de Sam Peckinpah, com William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine, Warren Oates, Ben Johnson, Emilio Fernandez.

Tem gente que diz que, para entrar nesse filme, o espectador precisa sobreviver à cena inicial, que mostra crianças numa brincadeira selvagem com animais vivos. Peckinpah já fizera westerns desmistificadores, sobre o fim das lendas – Pistoleiros do Entardecer, Juramento de Vingança. Mas nunca foi tão intenso nem violento como aqui. William Holden e seu bando selvagem assaltam trens. A estrada de ferro lança Robert Ryan e seus sicários no encalço deles. Nada redime esses homens senão o espírito de união, a mística do grupo. No mesmo ano, John Wayne ganharia Oscar pelo pistoleiro bêbado, caolho e balofo de Bravura Indômita. Hollywood debruçava-se sobre o fim de uma era. E, na realidade, a ‘América’ afundava-se cada vez mais na Guerra do Vietnã.

TCM, 16H32. Reprise, Colorido, 145 Min.

VEJA TAMBÉM

Riscado

(Br, 2010.) Dir. de Gustavo Pizzi, com Karine Telles, Otávio Müller, Gisele Fróes.

Atriz que nunca teve chance ganha papel de protagonista. E num filme inspirado por sua personalidade. Karine foi melhor atriz no Festival do Rio. Repetiria o prêmio por Fala Comigo, em 2016.

Canal Brasil, 19h30. Reprise, Colorido, 85 min.

Do Outro Lado, o Pecado

The Grass Is Greener. (Eua, 1960.) Dir. de Stanley Donen, com Cary Grant, Deborah Kerr, Robert Mitchum.

Aristocratas decadentes abrem castelo para visitação. Termina se formando um triângulo e até um quadrado amoroso. Problemas do casal atraíam o diretor Donen.

Telecine Cult, 20h. Reprise, Colorido, 104 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

BIOGRAFIA

Borg vs. McEnroe

Em 1980, o mundo esperava a consagração de Björn Borg no tênis. No entanto, um rival de 20 anos ameaça o reinado do maior tenista da época.

ITUNES, 2017, 107 min.

SÉRIE

Brave Miss World

Impactante série documental, Brave Miss World mostra a forte história da Miss Universo estuprada semanas antes da coroação.

Netflix, 2013, 88 min.

COMÉDIA

Tal Mãe, Tal Filha

Mãe e filha completamente diferentes uma da outra. Quando elas engravidam quase ao mesmo tempo, as oposições ficam ainda mais evidentes. Engraçadinho. Com Juliette Binoche.

Telecine Play, 2017, 94 min.

Matheus Mans

DVD

Há uma rara unanimidade. Notorious – título original – é uma das obras-primas do mestre do suspense. Para limpar o nome do pai, Ingrid aceita ser espiã – no Rio! Cary e Ingrid são geniais. Claude Rains e a mãe, Leopoldine Konstantin, são notáveis vilões.

Crianças

ANIMAÇÃO

Planeta do Tesouro

Ávido leitor de aventuras, garoto descobre mapa do tesouro que o leva a aventura no espaço. A dupla de diretores Ron Clements/John Musker é a mesma de A Pequena Sereia.

TC FUN, 13h15. REPRISE, COL., 95 MIN.