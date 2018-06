Filmes

Um Lobisomem Americano em Londres

An American Werewolf In London. (EUA, 1981.) Dir. de John Landis, com David Naughton, Griffin Dunne, Jenny Agutter.

Três filmes de lobisomens foram lançados naquele ano, incluindo Grito de Horror, de Joe Dante, mas o de John Landis permanece o mais cultuado. Venceu o Oscar de maquiagem e o (prêmio) Saturn como melhor filme de gênero de 1981. Dois amigos que viajam pela Inglaterra são atacados por estranha criatura. Um morre, e o outro sente que seu corpo está mudando. O amigo reaparece como morto-vivo e anuncia que ele vai virar lobisomem na lua cheia. Pede que se mate – para libertar-se da maldição, e libertá-lo também. Fará o amigo o sacrifício ou, pelo contrário, vai deixar um rastro de maldade e destruição? Os efeitos eram impressionantes há 37 anos e continuam fortes. Mas o humor (sombrio) de Landis nunca foi uma unanimidade. Nem há de ser agora.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 97 min.

La Tenerezza

(Itália, 2017.) Dir. de Gianni Amelio, com Elio Germano, Micaela Ramazzotti.

Advogado que se restabelece de enfarte liga-se aos novos vizinhos, pelos quais logra sentir um afeto que nunca teve pela própria família. Gianni Amelio e a boa (e velha) humanidade do cinema italiano.

MAX, 13h35. Inédito, colorido, 103 min.

Fuga para a Vitória

Victory. (EUA, 1981.) Dir. de John Huston, com Michael Caine, Sylvester Stallone, Pelé.

Prisioneiros planejam fuga durante jogo de futebol com nazistas, mas a perspectiva de vencer propicia mudança de planos. Raro filme ruim de Huston, mas com final vibrante.

TCM, 15h51. Reprise, colorido, 114 min.

Streaming

DRAMA

O Regresso

Um explorador é brutalmente atacado por um urso e deixado como morto pelos membros de sua equipe de caça. Rendeu o tão esperado Oscar para Leonardo DiCaprio.

Prime vídeo, 2015, 156 min.

DOCUMENTÁRIO

The Final Year

Mostra os bastidores da política externa dos EUA ao acompanhar o presidente Obama em viagens realizadas por 21 países em seu último ano.

Netflix, 2017, 89 min.

AÇÃO

Lila e Eve

O filho de Lila foi assassinado e ela, ao começar a frequentar um grupo de apoio, conhece Eve, que também perdeu a filha. As duas, então, embarcam numa jornada de vingança.

Looke, 2015, 93 min.

Matheus Mans

DVD

AUDAZES E MALDITOS

EUA, 1960. Dir. John Ford, com Jeffrey Hunter.

Sargeant Buffalo, Sargeant Rutledge. O título original pode ter mudado, mas para o mestre Ford esse sempre foi um projeto querido – sobre os negros que enfrentavam preconceito no Velho Oeste (e na Cavalaria dos EUA). Dentro do western, um poderoso filme de tribunal.

Crianças

FANTASIA

Animais Fantásticos e

Onde Habitam

O que é melhor nessa adaptação de JK Rowling? O herói Redmayne ou o vilão Farrell? Os animais fantásticos são impressionam e roubam a cena.

HBO Family, 14h15. Cor, 133 min.