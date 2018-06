(Brasil, 2010.) Dir. Dir. de José Padilha, com Wagner Moura, Irandhir Santos, André Ramiro, Maria Ribeiro, Milhem Cortaz

Com mais de 10 milhões de espectadores pagantes, a sequência de Tropa de Elite se converteu no maior sucesso de bilheteria da história do cinema brasileiro. E é bom voltar ao filme no momento em que o diretor Padilha, na Berlinale, apresenta seu novo longa (7 Dias em Entebbe), ao mesmo tempo em que comemora os dez anos do Urso de Ouro que recebeu pelo primeiro Tropa. Wagner Moura, de novo na pele de Nascimento, é agora secretário de Segurança e enfrenta as críticas do sociólogo Irandhir Santos, que se casou com sua ex (Maria Ribeiro). O título não deixa margem a dúvida – desmantelado o tráfico, policiais corruptos assumiram o negócio. O inimigo é interno e um atentado atinge o filho de Nascimento.

O filme é forte, para dizer-se o mínimo.

FOX, 22H30, Reprise, Colorido, 115 min

Paulina

La Patota. (Argentina, 2015.) Dir. de Santiago Mitre, com Dolores Fonzi, Oscar Martinez, Esteban Lamothe

Jovem idealista vai lecionar numa escola e é estuprada pelos alunos. Um filme perturbador e que, compreensivelmente, provocou muita

polêmica.

TCM, 18H. Reprise, Colorido, 103 min.

A Vigilante do Amanhã

Ghost In The Shell (Eua, 2017.) Dir. Rupert Sanders, com Scarlett Johannsen, Takeshi Kitano, Michael Pitt,

JULIETTE BINOCHE.

Cérebro humano num corpo 100% robótico. É uma pena que, mesmo em fase de empoderamento feminino, o público não tenha se ligado na heroína de animé.

TCM. Premium, 20H, Colorido, 120 MIN.

Adeus Christopher Robin

Conta a emocionante e difícil história da criança que inspirou as histórias do Ursinho Pooh. É surpreendente. Com Margot Robbie.

Google Play, 2017, 107 min.

A Qualquer Preço

Ao saber que não pode engravidar, uma executiva de sucesso resolve comprar um bebê e se envolve no perigoso submundo da prostituição infantil.

Netflix, 2014, 97 min.

O Melhor Professor da Minha Vida

François Foucault, um professor de 40 anos, é forçado a aceitar uma transferência de um ano para um colégio nos subúrbios de Paris. Ótimo filme.

ITUNES, 2017, 106 min.

Matheus Mans

O fecho da trilogia de Apu, que o grande Ray adaptou de um clássico da literatura. De inspiração neo-realista, a série conta a história de garoto pobre que supera a adversidade e logra realizar seus sonhos. Ray tornou-se um grande nome do cinema na Índia e em todo o mundo.

Percy Jackson e o Ladrão de Raios

O filme conta a história de garoto que descobre ser filho de um deus e desenvolve suas aptidões num campo de treinamento muito especial.

FOX, 18H. Reprise, Colorido, 118 min.