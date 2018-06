Filmes

Um Tiro na Noite

Blow Out. (EUA, 1981). Dir. de Brian de Palma, com John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow.

De Palma ainda estava na sua fase de discípulo aplicado de Alfred Hitchcock quando fez esse filme seminal na sua evolução. Anos antes, o senador Ted Kennedy se havia envolvido no episódio conhecido como Chappaquiddick. De Palma voltou a ele, e incorporando o exemplo de Michelangelo Antonioni, que já bebera na fonte de Hitchcock (A Janela Indiscreta) em Blow-Up – Depois Daquele Beijo. John Travolta faz técnico que capta sons. Ele testemunha o que parece ser um acidente de carro, mas, ao ampliar o som de suas gravações, descobre um tiro e se envolve numa conspiração. Na época, foi muito comentada a história de que dois rolos de filmes foram roubados do laboratório, forçando De Palma a refilmar as cenas a um custo exorbitante (e com outra equipe técnica). Sempre houve controvérsia se isso não foi outra conspiração.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorida, 108 min.

Um Sonho de Liberdade

The Shawshank Redemption. (EUA, 1994) Dir. de Frank Darabont, com Tim Robbins.

Baseado numa história de Stephen King, o filme mostra banqueiro condenado pela morte da mulher e que descobre a amizade na cadeia. Um filme que virou cult e hoje é considerado dos maiores do cinema.

Paramount, 22h. Reprise, colorida, 142 min.

Pendular

(Brasil, 2017). Dir. de Júlia Murat, com Raquel Karro, Felipe Rocha.

Premiado no Festival de Berlim do ano passado – há um ano, portanto –, o filme mostra casal de artistas num estúdio. Ele, escultor, ela, bailarina. Ambos buscam o equilíbrio na arte e na vida.

Canal Brasil, 0h. Reprise, colorido, 108 min.

Streaming

DRAMA

Uma Família de Dois

Omar Sy é um homem que precisa mudar todo seu estilo de vida após descobrir que é pai. Divertido e emocionante, Uma Família de Dois é para todas as famílias.

Prime Video, 2016, 117 min.

COMÉDIA

Sharknado 5

Mais uma da série de filmes ótimos, apesar de ruins. Aqui, tubarões atacam todos os países do mundo após a destruição dos EUA. Divertidíssimo.

Netflix, 2017, 90 min.

MUSICAL

Argentina

O diretor Carlos Saura explora o que há de melhor na cultura argentina, mostrando toda a variedade presente na música e na dança.

NOW, 2017, 85 min.

DVD

EM RITMO DE FUGA

EUA, 2017.

Além da trilha e da vibrante atuação de Ansel Elgort, há outro motivo forte para (re)ver o filme. Afinal, é temporada de Oscar e Em Ritmo de Fuga concorre em montagem. Não deve ganhar, mas o ritmo da ação, pautado pela trilha, tem momentos brilhantes.

Crianças

FANTASIA

É Fada!

Chris D’Amato dirige o longa de estreia da vlogueira Kéfera. Ele busca atingir meninos e meninas com fadinha atrapalhada que ajuda garota que não acredita no mundo mágico.

Telecine Pipoca, 11h40. Reprise, colorido, 86 min.