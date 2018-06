Filmes

Cazuza – O Tempo Não Para

(Brasil, 2004). Dir. de Sandra Werneck e Walter Carvalho, com Daniel de Oliveira, Marieta Severo, Débora Falabella, Leandra Leal, Andréa Beltrão, Reginaldo Faria, Cadu Fávero, Emílio de Mello.

Um dos limites da iniquidade jornalística foi uma certa capa de revista expondo Cazuza como o artista que agonizava em praça pública. Morto em 1990, o cantor e compositor, filho do produtor musical João Araújo, ganhou essa cinebiografia que retraça sua trajetória desde o Circo Voador e o sucesso no Barão Vermelho, e depois a carreira solo, até a morte provocada por complicações decorrentes de sua condição de soropositivo. Amor, família, sexo. O filme não omite nada sobre o cantor e compositor nascido em 1958, no Rio de Janeiro, talvez suavize algumas coisas, mas Daniel de Oliveira é de uma entrega radical e o filme tem a energia e a veemência do poeta que exigia, provocadoramente, que o Brasil mostrasse sua cara.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 98 min.

Ata-me

Atame. (Espanha, 1989.) Dir. de Pedro Almodóvar, com Victoria Abril.

Almodóvar nunca foi tão discutido como nesse filme em que mulher sequestrada se apaixona pelo sequestrador. Ele foi chamado de machista. Importante (re)ver nessa era de discussão sobre empoderamento.

Telecine Cult, 14h05. Reprise, colorido, 111 min.

A Teoria do Amor

I.Q. (EUA, 1994.) Dir. de Fred Schepisi, com Walter Matthau, Meg Ryan, Tim Robbins.

Delícia de comédia romântica. Einstein tenta convencer a sobrinha de que mecânico é o homem ideal para ela. Em discussão, o Q.I., título original – instinto vs. cultura.

Paramount, 20h. Reprise, colorido, 93 min.

Streaming

DRAMA

A Trama

Um grupo de jovens participa de workshop de verão. Junto à professora, eles trabalham na trama de livro que causa consequências complexas.

Itunes, 2017, 114 min.

SÉRIE

Queer Eye

Com um novo grupo e missões ainda mais difíceis, a série vencedora do Emmy está de volta e pronta para transformar o visual das pessoas. Divertido.

Netflix, 2018, 45 min.

NACIONAL

Travessia

Roberto e Júlio são pai e filho com uma relação conturbada. Os dois, então, numa mesma noite, acabam se envolvendo em situações complicadas. Surpreende.

Telecine Play, 2017, 90 min.

DVD

TRILOGIA ANG LEE

Dois disco, três filmes.

Três filmes do começo da carreira de Ang Lee, anteriores à sua consagração no Oscar, com Brokeback Mountain. A Arte de Viver, Banquete de Casamento e Comer, Beber, Viver são impregnados de filosofia oriental. E os títulos não negam: a gastronomia participa do equilíbrio.

Crianças

FANTASIA

Meu Monstro de Estimação

Não é A Forma da Água, mas garoto encontra ovo junto ao Lago Ness e dele sai uma estranha criatura, de quem se torna o melhor amigo.

TCM, 0h25. Reprise, colorido, 89 min.