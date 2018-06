Filmes

Indiscreta

Indiscreet. (EUA, 1958.) Dir. de Stanley Donen, com Cary Grant, Ingrid Bergman, Cecil Parker.

Em 1946, Alfred Hitchcock fez um filme que não poucos críticos consideram uma de suas obras-primas – Notorious, que no Brasil se chamou Interlúdio, com Cary Grant e Ingrid Bergman. Doze anos mais tarde, um mestre da diversão, Stanley Donen, reuniu a dupla hitchcockiana não propriamente num suspernse, mas numa sofisticada mistura de humor e romance. Ingrid quer conquistar Crant. Ele resiste, e até finge já ser casado. Ela não desiste, e na puritana Hollywood da época, não representa pouco que a atriz, na ficção como na realidade, não se prenda a um detalhe (o suposto compromisso matrimonial), para desistir de seu homem. O resultado é um filme encantador sobre a guerra dos sexos – tema por excelência de Donen. Repare nos figurinos. Ingrid é vestida por Christian Dior e Pierre Balmain.

Telecine Cult, 11h25. Reprise, colorido, 100 min.

O Quatrilho

(Brasil, 1995.) Dir. de Fábio Barreto, com Glória Pires, Patrícia Pillar, Bruno Campos, Alexandre Paternost.

Adaptada do romance de José Clemente Pozenato, a história de dois casais que trocam de parceiros na época da colonização italiana no Sul. Indicado para o Oscar de estrangeiro.

Canal Brasil, 13h45. Reprise, colorido, 92 min.

Shaft

Shaft. (EUA, 2000.) Dir. de John Singleton, com Samuel L. Jackson, Vanessa L. Williams, Jeffrey Wright.

Remake do clássico dos blaxploitation movies. Policial negro tenta prender assassino racista e que trafica drogas. O cara usa o poder do dinheiro para se safar.

Paramount, 20h. Reprise, colorido, 99 min.

Streaming

BIOGRAFIA

O Formidável

Até o mais complexo e meticuloso dos homens pode sofrer por amor. Não foi diferente para o cineasta franc0-suíço Jean-Luc Godard, transformado pela paixão por sua segunda esposa.

Itunes, 2017, 107 min.

ROMANCE

Antes Que Eu Vá

Mistura de John Green com Feitiço do Tempo, Antes Que Eu Vá mostra uma garota que tenta sair do dia que se repete sem parar.

Prime Video, 2017, 98 min.

COMÉDIA

Sem Direito a Resgate

Dois vigaristas sequestram a mulher de um rico empresário do setor imobiliário e pedem um resgate milionário. Com Jennifer Aniston.

Netflix, 2013, 98 min.

DVD

Chocante – O Filme

Dir.: Gustavo Bonafé e Johnny Araújo

Popular nos anos 1990, a boy band Chocante dissolveu-se e seus integrantes seguiram diversos caminhos. A morte de um dos antigos garotos reúne os sobreviventes, que resolvem voltar para uma última apresentação. Atenção na trilha, também uma personagem.

Crianças

AÇÃO

Karate Kid

Fãs da série cultuada podem (re)ver os três filmes com Ralph Macchio e o quarto, com Hilary Swank. A experiência de Daniel, o garoto, com Mr. Myiagi, o mestre, é enriquecedora.

FOX, a partir 8h15. Total, 640 min.