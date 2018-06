Filmes

Orfeu

(Brasil, 1999.) Dir. de Cacá Diegues, com Tony Garrido, Patrícia França, Murilo Benício, Zezé Motta, Isabel Fillardis.

Cacá Diegues pertence a uma geração – de diretores do Cinema Novo – que deplorou o sucesso internacional de Orfeu do Carnaval, achando que o francês Marcel Ophuls, mesmo recompensado com a Palma de Ouro, traiu a peça famosa de Vinicius de Moraes. Foram necessárias décadas para que ele conseguisse, enfim, fazer a sua versão da história. Orfeu, compositor e poeta, conhece Eurídice às vésperas do desfile de carnaval de sua escola. Amam-se perdidamente, e decidem fugir juntos, mas nada dá certo e uma bala perdida desencadeia a tragédia. Por que Tony Garrido, do Cidade Negra, no papel? ‘Porque precisava de um homem bonito’, respondia o diretor há quase 20 anos. O tempo passou, o Orfeu de Ophuls possui seu culto – Spike Lee diz que foi o filme que o fez querer ser cineasta –, mas o de Cacá é bom de ver e ouvir, com uma trilha que consegue ser ainda melhor que a original.

Canal Brasil, 22 h. Reprise, colorido, 110 min.

O Abraço da Serpente

El Abrazo de La Serpiente. (Colômbia, 2015.) Dir. de Ciron Guerra, com Jan Bijvoet, Nilbio Torres, Brionne Davis.

Num espaço de 40 anos, xamã acompanha dois exploradores estrangeiros que buscam planta sagrada na selva colombiana. Em suntuoso P&B, um filme belo e misterioso.

Telecine Cult, 15h50. Reprise, 124 min.

Os Matadores

(Brasil, 1997.) Dir. de Beto Brant, com Chico Diaz, Murilo Benício, Maria Padilha, Wolney de Assis, Adriano Stuart.

Na fronteira paraguaia, dois matadores, um experiente e outro jovem. Há controvérsia, claro, mas o longa de estreia de Beto Brant é superior a seu cultuado O Invasor.

Canal Brasil, 0h45. Reprise, colorido, 90 min.

Ozark

Um consultor financeiro se muda com a família para as montanhas do Missouri com o objetivo de lavar quinhentos milhões de dólares e acalmar um violento traficante.

Netflix, 2017, 60 min.

Uma Beleza Fantástica

Mostra a relação entre uma jovem que sonha ser escritora de livros infantis com um viúvo rabugento. Atuação de Tom Wilkinson emociona.

Itunes, 2017, 92 min.

Deadpool

Acompanha o anti-herói Deadpool, um ex-militar e mercenário que busca vingança para acontecimentos passados. Divertido, mas com um humor muito ácido e particular.

Telecine Play, 2016, 108 min.

Matheus Mans

Il Generale Della Rovere

Roberto Rossellini é cultuado como autor do clássico neorrealista Roma, Cidade Aberta, mas sua obra-prima e a melhor interpretação de Vittorio De Sica talvez estejam neste drama sobre informante que se passa por herói da resistência durante a guerra e... Maravilhoso!

O Enigma da Pirâmide

Futuro formatador de séries (Esqueceram de Mim, Harry Potter, Percy Jackson, etc.), Chris Columbus escreve e Barry Levinson dirige essa ótima aventura do jovem Sherlock Holmes .

Telecine Cult, 22 h. Colorido, 129 min.