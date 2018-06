Filmes

O Cavaleiro Solitário

Pale Rider. (EUA, 1985.) Dir. e Interpretação de Clint Eastwood, com Carrier Snodgress, Sydney Penny, Christopher Penn.

Clint iniciou-se no western (Rawhide) e adquiriu prestígio internacional como o Estranho sem Nome na série do italiano Sergio Leone. Não admira que armas e cavalos tenham marcado presença em vários de seus grandes filmes. Apesar do Oscar que recebeu por Imperdoáveis, em 1992, muita gente prefere a atração de hoje da TV paga. Clint refaz o clássico Os Brutos Também Amam, de George Stevens e, como o lendário Shane, irrompe numa comunidade de mineradores para restabelecer lei e ordem, tudo visto pelo olhar da garota. É curioso que, anos depois, Gore Vercinskli tenha feito outro western também chamado Cavaleiro Solitário, com Armie Hammer e Johnny Depp, e que esse outro esteja sendo reprisado pela TV neste mês. Na sequência, fãs do xerife de Hollywood poderão assistir a outro Clint de gênero, o bom policial Poder Absoluto.

TCM, 16h24. Reprise, colorido, 113 min.

VEJA TAMBÉM

A Malvada

All About Eve. (EUA, 1950.) Dir. de Joseph L. Mankiewicz, com Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm.

A obra-prima de Mankiewicz sobre os bastidores do teatro. Bette Davis, como Margo Channing, dá sua deixa. “Apertem os cintos que a noite será turbulenta.” Vencedor de 6 Oscars.

Telecine Cult, 22h. Reprise, P&B, 138 min.

A Chave do Enigma

The Two Jakes. (EUA, 1990.) Dir.e Interpretação de Jack Nicholson, com Harvey Keitel, Meg Tilly, Madeleine Stowe.

A sequência de Chinatown nem de longe se assemelha ao original, mas Nicholson e Keitel, como os dois Jakes, e a beleza fatal de Madeleine Stowe seguram o interesse.

Paramount, 1h20. Reprise, colorido, 137 min.

Streaming

DRAMA

Babel

Um trágico acidente no Marrocos deflagra eventos que vão ligar quatro grupos de pessoas, divididas por distâncias geográficas e culturais.

THRILLER

Dinheiro em Jogo

Dois homens de negócios estão prestes a fugir com 5 milhões de dólares em dinheiro ilícito. Mas eles não esperavam que os planos fossem interrompidos e revelados por um convidado inconveniente.

Itunes, 2016, 88 min.

SÉRIE INFANTIL

A Pior das Bruxas

Depois de encontrar, sem querer, uma escolinha para bruxas, uma heroína desastrada percebe que este é seu lugar.

Netflix, 2017, 20 min.

DVD

CINEMA

FAROESTE VOLUME 6

Três discos, seis filmes.

Fãs de bangue-bangue não podem negligenciar esse lançamentos que resgata desde um clássico de Robert Aldrich (A Vingança de Ulzana, com Burt Lancaster) até obras menos conhecidas, mas preciosas de Monte Hellman, Richard Fleischer e Dick Richards.

Crianças

FANTASIA

As Aventuras de Paddington

Separado da família por um terremoto no Peru, o urso Paddington é enviado à Inglaterra para refazer a vida como imigrante. Bem bom.

HBO Family, 20h. Colorido, 95 min.