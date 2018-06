Filmes

O Baile Perfumado

(Brasil, 1996). Dir. de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, com Luiz Carlos Vasconcelos, Duda Mamberti, Chico Diaz.

O libanês Benjamin Abrahão, homem de confiança de Padre Cícero, decide partir de Juazeiro em busca de recursos para realizar seu sonho: filmar Lampião e seu bando. São cenas famosas, mostrando Virgulino, Maria Bonita e os jagunços em situações pouco esperadas: dançando, brincando uns com os outros, posando para a câmera, se divertindo. Numa das cenas, Lampião joga perfume em Maria Bonita e depois no cinegrafista. Consta que o cangaceiro, já aburguesado àquela altura da vida, apreciava muito a essência francesa Fleur D’Amour e o uísque White Horse. Na verdade, Lampião foi vítima do próprio sucesso. Baile Perfumando tornou-se o filme pernambucano que, nos anos 1990, revitalizou a lembrança do cangaço. Entre vários destaques, Chico Science fez a trilha musical, um dos fatores responsáveis pela força do filme.

Canal Brasil, 15h15. Reprise, colorido, 93 min.

VEJA TAMBÉM

A Rocha

The Rock. (EUA, 1996). Dir. de Michael Bay, com Nicolas Cage, Sean Connery.

Indignados com o tratamento dado pelo governo americano aos militares mortos em combate, o general Francis Xavier Hummel comanda um grupo de elite para assumir o controle da ilha de Alcatraz. Boa aventura.

TCM, 22h. Reprise, colorido,138 min.

Mestre dos Mares – O Lado Mais Distante do Mundo

Master and Commander. (EUA, 2003). Dir. de Peter Weir, com Russel Crowe.

Capitão britânico tem a missão de abater os navios franceses. No entanto, ele não esperava ser atacado por algo mais perigoso: a própria tripulação do navio.

Telecine Action. 15h30. Reprise, colorido, 145 min.

Streaming

DRAMA

Gabriel e a Montanha

História real de um brasileiro que vai passar uma temporada na África. Lá, porém, ele acaba enfrentando um desafio maior do que ele esperava. Filmaço.

NOW, 2017, 131 min.

SÉRIE

Na Rota do Dinheiro Sujo

De empréstimos com juros de agiota a trapaças em testes de poluição, esta ótima série original expõe os atos mais descarados de corrupção e ganância corporativas.

Netflix, 2018, 60 min.

COMÉDIA

Relacionamento à Francesa

Após o divórcio, Vicent e Florence parecem ter se acostumado à nova vida. Só que quando novos amores surgem, o ciúme vem à tona.

Telecine Play, 2016, 82 min.

DVD

A HONRA DO PODEROSO PRIZZI

Direção: John Huston

Perigoso e respeitado mafioso trabalha como matador para a família Prizzi, a mais tradicional da máfia de Nova York. Ele é respeitado por cumprir impiedosamente os contratos de assassinato para o chefão. Mais um exemplo do humor ferino de John Huston.

Suspense

DRAMA

O Sexto Sentido

Psicólogo conhece menino que diz ver pessoas mortas. Parece que o médico é a única pessoa com quem o garoto se sente à vontade para dividir seus medos.

Telecine Pipoca, 16h. Reprise, colorido, 120 min.