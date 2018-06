Filmes

Matrix

The Matrix. (EUA, 1999). Dir. de Andy e Larry Wachowski, com Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Hugo Weaving.

Em um futuro próximo, Neo é um hacker que sonha constantemente estar sendo alvo de agentes sinistros de uma entidade governamental paralela. Até que um dia ele se dá conta de que tudo está realmente acontecendo. E é convocado por um grupo de rebeldes para desafiar a tal entidade e libertar a raça humana. O longa foi um divisor de águas nos efeitos especiais do cinema. Até então, lutas com balé aéreo eram novidades e hoje figuram em qualquer filme de ação. E a história tornou-se cult: grupo de rebeldes descobre que a realidade é um universo virtual. O corpo verdadeiro de cada um estaria, na verdade, hibernando em cápsulas bem escondidas. Matrix reforçou as falsas aparências do cinema, instaurando a dúvida em meio a cenas de ação. Os irmãos Wachowski depois revelaram sua condição de mulher transgênero e adotaram os nomes de Lilly e Lana.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 137 min.

Entre Abelhas

(Brasil, 2015). Dir. de Ian Sbf, com Fábio Porchat, Irene Ravache, Marcos Veras.

Rapaz, que trabalha como editor de imagens, separa da mulher e começa a deixar de ver as pessoas: tropeça no ar, esbarra no que não vê, até perceber que as pessoas ao seu redor estão ficando invisíveis.

Telecine Touch, 11h05. Reprise, colorido, 95 min.

O Terror das Mulheres

The Ladies Man. (EUA, 1961). Dir. e Int. de Jerry Lewis, com Pat Stanley, Helen Traubel.

Rapaz desiludido com um relacionamento consegue emprego justamente em uma pensão para mulheres, lotada de jovens atrizes. Lewis comprova porque era gênio.

TCM, 13h02. Reprise, colorido, 98 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Elstree 1976

Essencial para fãs de Star Wars, o documentário entrevistou atores e figurantes para mostrar um outro lado sobre o clássico Uma Nova Esperança.

COMÉDIA

Até que o Casamento nos Separe

A namorada de Mathias encontra o cartão de uma organizadora de casamentos no bolso dele. Ele, então, fica noivo e sua amante vai cuidar do casamento.

Netflix, 2017, 94 min.

DRAMA

A Face de um Anjo

O brutal assassinato de jovem britânica desperta interesse popular e de um cineasta. Ele, então, contará com a ajuda de uma jornalista que escreveu um livro sobre o crime.

Telecine Play, 2014, 101 min.

DVD

CINEMA POLICIAL

Box: Dois discos com quatro filmes

Primeira caixa com grandes filmes policiais: Profissão: Ladrão, de Michael Mann, Caçador de Morte, de Walter Hill, O Homem Que Burlou a Máfia, de Don Siegel, e Os Amigos de Eddie Coyle, de Peter Yates. Os extras são bons, com farto material. Já saiu uma segunda caixa.

Crianças

COMÉDIA

George, o Rei da Floresta

Adaptação do desenho animado dos anos 60. George é um garoto que cresceu no meio de uma floresta africana, criado por um macaco depois de sobreviver a um acidente aéreo.

Telecine Fun 12h40. Reprise, colorida, 100 min.