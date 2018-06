Filmes na TV

Coração Selvagem

Wild At Heart. (EUA, 1990). Dir. de David Lynch, com Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, J. E. Freeman.

Assim que sai da prisão, rapaz se une à sua fiel amante Lula e, juntos, decidem ir à Califórnia, escapando da obsessiva mãe da moça, que se opõe à relação. Durante a fuga, eles encontram inúmeros personagens bizarros, que tornarão a travessia especialmente pitoresca, oportunidade para David Lynch tratar de temas que lhe são caros, falando de sexo, violência e exercitando suas preferências cinematográficas. As referências a O Mágico de Oz não são acidentais porque o próprio Lynch definiu seu filme, vencedor da Palma de Ouro –– o presidente do júri era Bernardo Bertolucci –, como um pedaço de um sonho de fadas, ou de um mundo fora da realidade, no qual tudo pode acontecer. Não é para todos os gostos, mas os fãs são apaixonados. Curiosidade: A personagem de Isabella Rossellini, Perdita Durango, ganhou um filme só dela, dirigido por Alex De La Iglesia.

TCM, 23h56. Reprise, colorido, 127 min.

VEJA TAMBÉM

Garrincha – Alegria do Povo

(Brasil, 1963). Dir. de Joaquim Pedro De Andrade.

Documentário sobre o craque do Botafogo e da seleção brasileira, rodado logo após a conquista da Copa do Chile, em 1962. O filme registra imagens da família e da cidade onde o craque nasceu, no interior do Rio.

Canal Brasil, 12h30. Reprise, P&B, 60 min.

Missão Impossível

Mission: Impossible. (EUA, 1996). Dir. de Brian De Palma, com Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart.

Adaptado da clássica série de TV, traz Tom Cruise como o agente Ethan Hunt, que age por conta própria quando seus colegas agentes caem em uma cilada em Praga.

Telecine Action, 11h50. Reprise, colorido, 125 min.

Streaming

DRAMA

Whiplash

Um rapaz persegue seu sonho de ser baterista. No entanto, o sonho se torna obsessão quando ele entra na classe de um professor muito rígido. Filmaço.

Netflix, 2014, 107 min.

SUSPENSE

A Casa Torta

Depois de Assassinato no Expresso do Oriente, chega a vez desta ótima história de Agatha Christie ser levada aos cinemas. Com Glenn Close e Terence Stamp.

NOW, 2018, 115 min.

ANIMAÇÃO

Godzilla

Vinte mil anos após Godzilla ter tomado a Terra, um grupo de humanos tenta recolonizar o planeta. Mas um jovem busca algo a mais: vingança. Anime original da Netflix.

Netflix, 2018, 88 min.

DVD

Um Misterioso Assassinato Em Manhattan

Divertida comédia de Woody Allen sobre uma dona de casa entediada, que cisma que o velhinho que mora ao seu lado matou sua esposa. Obcecada pelo caso, insiste para que seu marido a ajude a resolver o mistério. Roteiro brilhante, com elenco afiado.

HISTÓRIA

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil

O filme considerado marco da retomada do cinema brasileiro, em 1995. Uma divertida versão da vinda da família real ao Brasil, em 1808.

Canal Brasil, 13h40. Reprise, colorido, 100 min.