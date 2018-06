Filmes

Embriagado de Amor

Punch-Drunk Love. (EUA, 2002). Dir. de Paul Thomas Anderson, com Adam Sandler, Emily Watson.

Sujeito excêntrico, que chora sem motivo aparente e coleciona caixas de pudim para acumular cupons que somam pontos em seu programa de milhagem aérea, tem a vida emocional controlada pelas sete irmãs. A situação só melhora quando ele se apaixona pela amiga de uma das irmãs. Conhecido por filmes destinados a adolescentes idiotas, Adam Sandler surpreende com um atuação contida, representando com precisão o rapaz que está sempre prestes a explodir. O filme nasceu da vontade do cineasta Paul Thomas Anderson de trabalhar com Sandler. Para isso, tomou a medida inédita de escrever o papel. Acompanhou o ator no set de filmagem de outro diretor para vê-lo trabalhando. O personagem foi-se delineando, a história tomando forma. Até o ponto em que o ator, já cúmplice do diretor, começou a palpitar, especialmente nos diálogos.

Telecine Cult, 17h35. Reprise, colorido, 86 min.

Luzes da Ribalta

Limelight. (EUA, 1952). Dir. e Interp. Por Charles Chaplin, com Claire Bloom

Calvero é um palhaço decadente e alcoólatra. Thereza é uma bailarina que perdeu o movimento das pernas e decide-se pelo suicídio. Calvero salva a moça e juntos descobrem novos motivos para viver.

Telecine Cult, 19h25. Reprise, P&B, 155 min.

Miss Simpatia

Miss Conseniality. (EUA, 2000). Dir. de Donald Petrie, com Sandra Bullock, Michael Cane, Benjamin Bratt.

Uma agente do FBI, muito desajeitada, disfarça-se de candidata à Miss EUA para participar de um concurso de beleza e impedir um atentado à bomba no evento.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 112 min.

Streaming

SUSPENSE

Bad Day for the Cut

Um tranquilo fazendeiro irlandês dedicado à mãe mostra seu lado vingativo quando ela é assassinada numa invasão de domicílio. Bom filme.

DRAMA

Histórias Cruzadas

Uma emocionante história sobre mulheres que formam um vínculo de amizade enquanto enfrentam o preconceito racial no sul dos EUA, nos anos 1960. Oscar de atriz coadjuvante para Octavia Spencer.

Itunes, 2011, 146 min.

TERROR

A Bruxa de Blair

Clássico do terror, A Bruxa de Blair mostra a gravação de um grupo de amigos que se perde em uma floresta. Dá alguns bons sustos.

Telecine Play, 1999, 79 min.

DVD

IT – A COISA

Direção:Andrés Muschietti

Um dos maiores sucessos de bilheteria de 2017. Inspirado em livro de Stephen King, conta a história de sete jovens se juntam para combater uma criatura sobrenatural que está assombrando a sua cidade por séculos, chamada O Palhaço Dançarino. Arrepiante.

Crianças

AVENTURA

Estrelas Além do Tempo

No auge da corrida espacial entre os EUA e URSS, três funcionárias negras da NASA mudam a história ao tornar possível o lançamento do astronauta John Glenn para o espaço.

Telecine Premium, 13h25 Reprise, Colorido, 140 min.