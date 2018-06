Filmes na TV

Onde Começa o Inferno

Rio Bravo. (Eua, 1959). Dir. de Howard Hawks, com John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson.

Em uma pequena cidade do Texas, xerife prende o irmão de um poderoso fazendeiro, acusado de assassinato. O problema é que ele sabe que os capangas virão tentar libertá-lo. Quase isolado na delegacia, ele só tem a ajuda de um delegado desdentado e mal-humorado, um ex-delegado bêbado e em crise existencial e uma dançarina de cabaré. Howard Hawks é certeiro ao centrar a trama na relação entre os personagens e na tensão gerada pela expectativa do confronto. Interessante notar a presença da personagem vivida por Angie Dickinson, a dançarina – como sempre no cinema de Hawks, as mulheres aumentam o perigo dos homens, mas eles nunca são completos sem elas. Rio Bravo é do fim dos anos 1950. Hawks fez mais duas variações sobre a mesma história (e os mesmos personagens): El Dorado, nos 1960, e Rio Lobo, nos 1970. Um clássico imprescindível do western.

TCM, 13h05. Reprise, colorido, 140 min.

Ave, César!

Hail, Caesar! (Eua, 2016). Dir. de Ethan E Joel Coen, com George Clooney.

Na Hollywood dos anos 1950, astro da superprodução Hail, Caesar! é sequestrado no meio das filmagens por uma organização política. Comédia que trata do terrível momento do macarthismo. Boa diversão.

Telecine CULT, 16h10. Reprise, colorido, 89 min.

Intocáveis

Intouchables. (França, 2011). Dir. de Eric Toledano e Olivier Nakache, com François Cluzet, Omar Sy.

Aristocrata rico, após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Precisando de um assistente, ele decide contratar um jovem problemático. Bela comédia dramática.

Telecine Pipoca, 23h45. Reprise, col., 125 min.

Streaming

DRAMA

Personal Shopper

Uma jovem que trabalha como personal shopper tem a habilidade de se comunicar com os mortos. Assim, ela espera um sinal de seu irmão gêmeo morto recentemente.

Telecine Play, 2016, 103 min.

COMÉDIA

Billy Madison

Rapaz que nunca fez nada da vida vai receber uma fortuna quando seu pai se aposentar. Mas antes precisará cumprir um trato e voltar pra escola.

Netflix, 1995, 89 min.

DRAMA

Dégradé

Determinadas a continuar com suas rotinas, mulheres em Gaza não renunciam ao direito de ir ao salão de beleza, mostrando histórias de sonhos e esperança. Emociona.

Itunes, 2017, 83 min.

DVD

KINGSMAN: O CÍRCULO DOURADO

Kingsman é uma agência internacional e independente de inteligência que opera no nível máximo de discrição e cujo objetivo final é manter o mundo seguro. Aqui está a sequência do filme original, que fez sucesso graças à simpatia do personagem principal.

Crianças

COMÉDIA

Apertem os Cintos! O Piloto Sumiu 2

Continuação da comédia baseada em besteirol. Agora, no primeiro voo comercial à Lua, o piloto parece não estar em perfeito estado mental.

TCM, 20h33. Reprise, colorido, 87 min.