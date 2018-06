Filmes

Amor, Sublime Amor

West Side Story. (EUA, 1961). Dir. de Robert Wise e Jerome Robbins, com Natalie Wood, Richard Beymer.

Versão moderna de Romeu e Julieta, metáfora sobre a ameaça que os imigrantes significam a um país rico, a eterna briga pela conquista do território – West Side Story ainda provoca leituras diversas, mas em um detalhe todos são unânimes: trata-se do musical que revolucionou a Broadway. No cinema, ganhou a direção de Robert Wise que, esperto, manteve a equipe principal dos palcos, como a música de Leonard Bernstein, as letras de Stephen Sondheim e, principalmente, a atlética e maravilhosa coreografia de Jerome Robbins, ainda uma das mais complexas. Trata-se da história de uma guerra de gangues nos subúrbios da Nova York dos anos 1950, quando os Jets (os nascidos americanos) e os Sharks (imigrantes porto-riquenhos) lutam pelo domínio do bairro. Em meio a tanta incompreensão, Tony se apaixona por Maria, da gangue rival. Estupendo.

Telecine Cult, 17h25. Reprise, colorido, 165 min.

Dirty Harry na Lista Negra

The Dead Pool. (EUA, 1988). Dir. de Buddy Van Horn, com Clint Eastwood, Jim Carrey, Liam Neeson.

O detetive Callahan (Eastwood) tem um novo parceiro, um mestre de caratê. Juntos, eles vão tentar descobrir o assassino de celebridades, que atua na Califórnia.

TCM, 23h33. Reprise, colorido, 92 min.

O Exterminador do Futuro

The Terminator. (EUA, 1984). Dir. de James Cameron, com Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn.

Em 2029, um dos membros da resistência humana é enviado ao passado para proteger a mãe do homem que irá liderar os rebeldes humanos no século 21.

Telecine Action, 19h55. Reprise, colorido, 125 min.



TERROR

O Presente

Transferido para a Califórnia, um homem encontra por acaso um ex-colega que parece amigável, mas logo demonstra nutrir um rancor psicótico. Final surpreendente.

Netflix, 2015, 107 min.

DOCUMENTÁRIO

Swagger

Documentário mostra 11 crianças e adolescentes que moram no interior da França em condições precárias. Boa história.

Google Play, 2018, 83 min.

COMÉDIA

A Fabulosa Gilly Hopkins

Gilly é uma garota de 12 anos que já passou por vários lares adotivos e que tenta encontrar seus pais biológicos. Com Kate Bates, Glenn Close e Octavia Spencer.

Telecine Play, 2015, 97 min.

DVD

LADY MACBETH

Dir.: William Oldroyd

Presa a um casamento de conveniência, jovem em uma família sem amor. A situação melhora quando ela embarca em um caso extraconjugal com um trabalhador da propriedade do marido. Mas ela não contava que isso desencadearia uma série de assassinatos.

Crianças

DOCUMENTÁRIO

Elvis em Tour

O documentário de Richard Abel mostra alguns espetáculos de Elvis pelos EUA no ano de 1972, e também a histeria coletiva dos fãs, além de ensaios e bastidores.

TCM, 14h57. Reprise, colorido, 94 min.