Filmes

O Selvagem da Motocicleta

Rumble Fish. (Brasil, 1983). Dir. de Francis Ford Coppola, com Matt Dillon, Mickey Rourke, Dennis Hopper, Diane Lane.

Um dos grandes filmes com espírito juvenil de Francis Ford Coppola. Aqui, um adolescente vive à sombra do irmão motoqueiro: ele é tudo o que o garoto sonha ser. Foi a segunda adaptação feita pelo diretor de um livro de Susan Hinton – antes foi Jovens sem Rumo, que ele fez para ganhar dinheiro e saldar dívidas que contraíra com O Fundo do Coração. Na cena mais bonita, Mickey Rourke, representando a geração das drogas, tem um diálogo impossível com o pai, Dennis Hopper, a geração da bebida. Foi rodado em preto e branco – não como um gesto de afetação artística, mas como uma resposta à maneira como o rapaz vê o mundo. Segundo Coppola, “é uma espécie de rato que não consegue encontrar a saída. Seu defeito é a sua incapacidade de chegar a um compromisso. Por isso, o fiz daltônico. Ele interpreta a vida em preto e branco”.

TCM, 16h40. Reprise, colorido, 94 min.

VEJA TAMBÉM

A Guerra dos Roses

The War Of The Roses. (EUA, 1989). Dir. de Danny Devito, com Michael Douglas, Kathleen Turner

Depois de 18 anos de casamento, Barbara quer se separar de Oliver, mas os dois não estão dispostos a ceder em nada no que se refere à divisão dos bens. Começa a guerra.

Telecine Cult, 18h05. Reprise, colorido, 130 min.

Cassino

Casino. (EUA, 1995). Dir. de Martin Scorsese, com Robert de Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods.

Competente administrador de cassino vive de acordo com as (particulares) leis de Las Vegas. Ao seu lado, um mafioso e uma ex-prostituta obcecada por joias.

TCM, 23h36. Reprise, colorido, 172 min.

Streaming

INFANTIL

Monster Trucks

Parece um filme infantil dos anos 1990: um monstro se aloja dentro de um caminhão e se torna amigo do motorista. Bom para os pequenos.

Telecine Play, 2016, 104 min.

SÉRIE

Tempos de Guerra

Em 1921, enfermeiras da elite de Madri salvam vidas e encontram amizade e romance em um hospital no norte da África para os soldados da Guerra do Rife.

Netflix, 2017, 75 min.

COMÉDIA

Willy I

Mistura de comédia com drama, Willy I conta a história de um homem de 50 anos que, com a morte do irmão, resolve sair da casa da família pela primeira vez.

Itunes, 2018, 83 min.

DVD

MÃE!

Dir.: Darren Aronofsky

Os dias pacíficos de um casal que vive num imenso casarão no campo se transformam com a chegada de visitantes que se impõem à rotina e escondem suas verdadeiras intenções. Filme controverso, dividiu opiniões de público e crítica. Por isso, merece ser visto.

Crianças

AVENTURA

A Invenção de Hugo Cabret

Ambientado na Paris de 1930, o filme mostra um órfão que vive próximo à estação de trem e é envolvido em um mistério que envolve seu pai e um robô.

Telecine Touch, 16h. Reprise, colorido, 135 min.