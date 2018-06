Filmes

A Lista de Schindler

Schindler’s List. (EUA, 1993). Dir. de Steven Spielberg, com Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes.

A história real do empresário Oskar Schindler (Liam Neeson) que ao compreender a tortura nazista nos campos de prisioneiros, salvou a vida de 1.200 judeus criando um esquema para empregá-los em sua fábrica. O filme mais pessoal da carreira de Steven Spielberg, pelo qual ganhou 7 Oscars, entre eles os de filme e direção. Traz sua visão do Holocausto e, para isso, retratou com incômoda precisão as cenas dos campos de extermínio, especialmente as câmaras de gás. Aqui, Spielberg apresenta um tema que retomaria em O Resgate do Soldado Ryan e que se baseia no Talmude: a vida de um só homem justifica todo esforço para ser preservada. É o que pensa Schindler, em contraste com o oficial vivido por Ralph Fiennes, um militar cruel, sanguinário, que compensa com mortes estúpidas seu aborrecimento com a rotina da guerra. Ainda um grande trabalho.

Telecine Cult, 22h, reprise, P&B. 210 min.

VEJA TAMBÉM

A Luta Pela Esperança

Cinderella Man. (EUA, 2005). Dir. de Ron Howard, com Russell Crowe.

A trajetória do talentoso boxeador Jim Braddock (Crowe), que havia sido forçado a se aposentar após uma série de derrotas, e agora luta por uma segunda chance movido pelo amor à sua família.

TCM, 14h12. Reprise, colorido, 144 min.

Elvis & Madonna

(Brasil, 2010). Dir. de Marcelo Laffitte, com Simone Spoladore, Igor Cotrim, Sérgio Bezerra.

Após uma situação de violência, o travesti Madona conhece Elvis, uma entregadora de pizzas também homossexual. Nasce, entre eles, uma amizade incomum.

Canal Brasil, 19h40. Reprise, colorido, 105 min.

Streaming

DRAMA

As Sufragistas

Um grupo de mulheres faz de tudo, no início do século passado, para defender seus direitos civis. História importante para os dias atuais.

Google Play, 2015, 106 min.

TERROR

Vende-se Esta Casa

Depois de uma tragédia, uma mãe e o filho adolescente vão viver nas montanhas numa casa desocupada. Lá, forças aterrorizantes os aguardam. Original da Netflix.

Netflix, 2018, 94 min.

DOCUMENTÁRIO

Foreman: Duas Fases de um Campeão

Ótimo documentário retrata períodos da vida do pugilista George Foreman, que perdeu a maior luta da história do boxe contra Muhammad Ali.

Itunes, 2018, 84 min.

DVD

Cidade dos Sonhos

Direção: David Lynch

Um dos filmes mais enigmáticos e, por isso mesmo, fascinantes de David Lynch. A história se passa nas avenidas de Los Angeles, onde a verdade é mera ilusão. Lá, um acidente na Mulholland Drive dá início a uma complexa trama que envolve diversos personagens.

Crianças

DRAMA

Uma Noite Mágica

Fábula sobre o pai que morre no Natal. Ele retorna no próximo inverno como um homem de neve e se torna o pai que deveria ter sido e que sempre abandonou seu filho.

TCM, 10h44. Reprise, colorido, 102 min.