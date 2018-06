Bonequinha de Luxo

Breakfast At Tiffany’s. (Eua, 1961). Dir. de Blake Edwards, com Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal.

A história original, de Truman Capote, é curta, mas a versão que Blake Edwards rodou de Bonequinha de Luxo tem o sabor de comédia muito sofisticada. Audrey Hepburn, no auge da beleza, vive a interiorana que cria uma persona (Holly Golightly) para brilhar em Manhattan. Na verdade, é garota de programa, mas o filme nunca deixa isso claro, da mesma forma que George Peppard, um aspirante a escritor, também é gigolô (e aí o diretor é um pouco mais explícito). O romance entre dois personagens tão marginais se tornou referência no cinema americano dos anos 1960, especialmente pela delicadeza com que são apresentados por Edwards. Também a insuperável trilha sonora de Henri Mancini, um presente para os ouvidos, especialmente a faixa mais famosa, Moon River. Passatempo de primeira. Oportunidade para se confirmar a beleza eterna de Audrey Hepburn.

Telecine Cult, 17H35. Reprise, Colorido, 125 min.

Twister

(Eua, 1996). Dir. de Jan De Bont, com Bill Paxton, Helen Hunt, Cary Elwes.

O início da temporada de ventos fortes nos Estados Unidos é esperado por uma equipe de caça-tornados, que pretende testar dispositivo que pode mostrar a origem das tempestades. Os efeitos ainda são bons.

TCM, 22h. Reprise, Colorido, 116 min.

Drácula – Morto, Mas Feliz

Dracula: Dead & Loving It. (Eua, 1995). Dir. de Mel Brooks, com Leslie Nielsen, Amy Yasbeck, Steven Weber.

Sátira ao famoso vampiro, que une dois mestres da comédia popular: o diretor e roteirista Mel Brooks e o ator Leslie Nielsen. O humor é um tanto grosseiro, mas diverte.

TCM, 14h28. Reprise, Colorido., 87 min.

Streaming

DRAMA

Com Amor, Van Gogh

Primeiro filme feito inteiramente com telas a óleo. Na história, uma investigação tenta saber o que aconteceu na morte de Van Gogh.

NOW, 2017, 94 min.

ANIMAÇÃO

Violet Evergarden

A guerra acabou e Violet precisa de um emprego. Com cicatrizes, ela aceita trabalhar como escritora de cartas para entender o seu passado. Primeiro anime original da Netflix.

Netflix, 2018, 25 min.

DRAMA

McFarland dos EUA

Depois de perder o emprego como treinador de futebol, Jim White se muda para a pequena cidade de MacFarland para treinar garotos para o atletismo. Com Kevin Costner.

Telecine Play, 2015, 126 min.

Matheus Mans

DVD

EMOJI – O FILME

Textopolis é a cidade onde os Emojis favoritos dos usuários de smartphones vivem e trabalham. Lá, todos eles vivem em função de um sonho: serem usados nos textos dos humanos. Todos estão acostumados a ter somente uma expressão facial – com exceção de Gene.

Crianças

ANIMAÇÃO Pets – A Vida Secreta dos Bichos

Cachorro vive bem em Manhattan. Quando sua dona traz para casa um novo cão, ele não gosta, já que seus privilégios parecem ter acabado.

Telecine Premium, 14h10. Reprise, Colorido, 100 min.