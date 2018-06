Café Society

(Eua, 2016). Dir. de Woody Allen, com Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell.

Na Hollywood dos anos 1930, Bobby é um jovem aspirante a escritor que se muda para Los Angeles e conta com a ajuda de seu tio, Phil, um importante produtor. Enquanto aguarda sua chance, ele acaba se apaixonando por Vonnie, a secretária de Phil, que tem um relacionamento com um homem misterioso. Eles só vão se reencontrar anos depois. Mais um delicioso filme da fase recente de Allen, incansável em aumentar paulatinamente sua produção como uma obra por ano. Como bem descreveu Carlos Boyero, do jornal espanhol El País, durante o Festival de Cannes de 2016, somos tomados pela sensação de que Allen tem um conhecimento enciclopédico da condição humana, de suas luzes e sombras, dos dilemas do amor, da escolha do que é conveniente e do que supostamente vai dar estabilidade e futuro à sua existência e a rejeição ao que seu coração exige.

Telecine Premium, 12H20. Reprise, Colorido, 110 min.

O Rio Por Eles

(Brasil, 2017). Dir. de Ernesto Rodrigues

Em homenagem aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, o documentário tenta resgatar os sentimentos do local a partir do olhar estrangeiro de emissoras, documentaristas e repórteres que aqui chegaram na década de 1920.

Canal Brasil, 22h. Reprise, Colorido, 90 min.

Batman

Batman. (Eua, 1989). Dir. de Tim Burton, com Michael Keaton, Jack Nicholson.

O primeiro filme sobre o homem morcego, aqui em disputa contra o Coringa, em histriônica, mas divertida, atuação de Jack Nicholson. O tom gótico de Burton cai como uma luva, mas Keaton não ajuda.

TCM, 23h48. Reprise, Colorido, 127 min.

Streaming

COMÉDIA

Dean: A Vida e Outras Piadas

Dean é um ilustrador que resolve largar tudo e ir para Los Angeles em busca de um sentido para a vida. Lá, porém, ele se apaixona e precisará decidir seus próximos passos.

NOW, 2017, 94 min.

ANIMAÇÃO

Vida de Inseto

Muitos esquecem desse simpático filme da Disney, que acompanha a história de um grupo de formigas contra os malvados gafanhotos. Divertido.

Netflix, 1998, 94 min.

DRAMA

Quatro Vidas de um Cachorro

Emocionante filme que retrata as várias vidas de um cachorro, passando por vários donos e por várias raças.

Telecine Play, 2017, 95 min.

Matheus Mans

DVD

DUNKIRK

Direção: Christopher Nolan

Milhares de tropas inglesas e aliadas estão presas na praia de Dunkirk com os inimigos se aproximando. Enquanto isso, centenas de pequenas embarcações comandadas por oficiais militares e civis se unem para realizar um resgate perigoso, arriscando suas vidas.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo

Durante a Era Glacial, um mamute, uma preguiça e um tigre-de-dente-de-sabre encontram um bebê esquimó e vivem grandes aventuras para devolvê-lo à sua tribo.

Telecine Fun, 22h. Reprise, Colorido, 95 min.