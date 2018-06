Carrie, a Estranha

Carrie. (Eua, 1976). Dir. de Brian de Palma, com Sissy Spacek, Pipi Laurie, Amy Irving, John Travolta, Nancy Allen.

Uma jovem, Carrie, passa por problemas de relacionamento em casa, com a mãe extremamente religiosa, e na escola, onde as colegas variam as formas de bullying. O que ninguém sabe é que Carrie desenvolve poderes telecinéticos que a ajudam a se vingar de todos que a humilham. Adaptação do livro de Stephen King, o filme trouxe notoriedade a Brian de Palma, especialmente por conta do final, totalmente aterrador e inesperado. Fiel admirador de Hitchcock, De Palma soube atualizar o suspense, acrescentando pitadas de um terror mais explícito sem, contudo, cair no ridículo. Seu grande trunfo, porém, é a perfeita interpretação de Sissy Spacek – a mulher, no universo gótico de De Palma, é sempre o joguete dos homens. Preste atenção no jovem John Travolta, cuja carreira também decolou, culminando com o grande sucesso de Os Embalos de Sábado à Noite.

Telecine Cult, 22H. Reprise, Colorido, 115 Min.

Babe, O Porquinho Atrapalhado Babe. (Eua, 1995). Dir. de Chris Noonan, com Hugo Weaving, James Cromwell.

A fazenda do Sr. Hoggett é um lugar quase perfeito, até que nasce Babe, um leitãozinho que pensa ser um cachorro. E convence até o dono da fazenda, que o inscreve no Campeonato Nacional de Cães Pastores.

TCM, 15h49. Reprise, Colorido, 93 min.

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Lefabuleux Destin D’amélie Poulin. (França, 2001). Dir. de Jean-Pierre Jeunet, com Audrey Tautou.

Amélie encontra uma caixinha dentro de seu apartamento e decide, então, procurar o dono. Essa decisão mudará radicalmente sua vida.

Telecine Cult, 19h40. Reprise, Colorido, 135 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Blade Runner 2049

Sequência do clássico de 1982, Blade Runner 2049 mostra a humanidade após 30 anos dos acontecimentos do primeiro filme. Com Ryan Gosling e Harrison Ford.

Itunes, 2017, 163 min.

DRAMA

O Homem Que Mudou o Jogo

Filme incompreendido, conta a história do homem que usa cálculos para mudar a trajetória de um time de beisebol. Com Brad Pitt.

Netflix, 2011, 133 min.

AÇÃO

Uma História de Vingança

Nicolas Cage é um policial que, inconformado com a libertação dos estupradores de sua filha, parte em busca de vingança.

Telecine Play, 2017, 97 min.

Matheus Mans

DVD

JUMANJI

Direção: Joe Johnston

O primeiro filme a fazer referência ao jogo Jumanji – aquele que, ao ser jogado, libera um rapaz que ali está preso. Um roteiro com boas ideias, com possibilidade de criar suspense e efeitos especiais. E, se era assustador em 1995, hoje é uma saudosa diversão.

Crianças

DRAMA

Meu Cachorro Skip

Willie não é um garoto popular. Seu único amigo é o vizinho e, quando ele é convocado para a Guerra, a mãe de Willie convence o pai do garoto a comprar um cachorro.

TCM, 18h52. Reprise, Colorido, 96 min.