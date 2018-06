Filme na TV

Mary Poppins

Mary Poppins. (Eua, 1964). Dir. de Robert Stevenson, com Julie Andrews, Dick Van Dike, David Tomlinson.

Um dos filmes mais famosos de toda a história da Disney. É uma adaptação do livro de P.I. Travers sobre a governanta especial de família rica que vive em Londres, por volta de 1910. Com poderes mágicos, ela consegue realizar desejos de crianças endemoniadas, como voar em guarda-chuva. Programa típico para família, que inspirou um musical não menos famoso (e várias vezes prometido para o Brasil) e um Oscar para Julie Andrews. Ela, aliás, manteve uma relação de amor e ódio com a estatueta dourada – durante muitos anos, Julie mantinha o Oscar escondido em seu porão. Ela acreditava que a Academia tinha lhe dado o prêmio como consolação por não ter repetido na tela grande o papel que a consagrara na Broadway – a de Elisa, de My Fair Lady, representado por Audrey Hepburn, que nem cantava. Levou tempo para perceber que o prêmio era merecido.

TCM, 12h15. Reprise, Colorido, 140 min.

Uma Mente Brilhante

A Beautiful Mind. (Eua, 2001). Dir. de Ron Howard, Russell Crowe.

John Nash desenvolveu um teorema matemático que mostrou a todos sua genialidade. Porém, uma série de problemas psicológicos atrapalhou sua sanidade. Depois de anos de tratamento, ele superou tais problemas.

Telecine Touch, 16h. Reprise, Colorido, 145 min.

Deus É Brasileiro

(Brasil, 2003). Dir. de Cacá Diegues, com Antonio Fagundes, Wagner Moura.

Cansado dos erros cometidos pela humanidade, Deus resolve tirar férias. Mas, para isso, precisa encontrar um santo homem que se ocupe de seus deveres enquanto Ele estiver ausente.

Canal Brasil, 10h. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

E.T.: O Extraterrestre

Um simpático alienígena acaba caindo na Terra. Duas crianças, então, precisarão retirá-lo daqui em segurança. Clássico inquestionável.

Google Play, 1982, 121 min.

AÇÃO

O Procurado

Quando Wesley Gibson descobre, após o homicídio do pai, que pertencia a uma sociedade secreta de assassinos, desenvolve habilidades inatas para vingá-lo. Com Angelina Jolie.

Netflix, 2008, 109 min.

DRAMA

Sicario

Uma agente do FBI se envolve na investigação sobre um cartel de drogas. Várias situações, porém, a fazem questionar seus limites. Ótimo filme de Denis Villeneuve.

Telecine Play, 2015, 117 min.

Matheus Mans

DVD

CARTAS DA GUERRA

Direção: Ivo M. Ferreira

António vê a sua vida brutalmente interrompida quando é enviado pelo exército português para servir como médico em uma das piores zonas da Guerra Colonial Portuguesa – o Leste de Angola. Aspirante a escritor, longe de tudo que ama, ele escreve cartas à mulher.

Crianças

COMÉDIA

Os Picaretas

Grupo de aspirantes a cineastas e atores elabora um complexo plano para fazer um filme com um grande astro sem ter que lhe pagar um só centavo. Escrito por Steve Martin.

TCM, 14h29. Reprise, Colorido, 97 min.