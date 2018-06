Thelma & Louise

Thelma & Louise. (EUA, 1991). Dir. de Ridley Scott, com Susan Sarandon, Geena Davis, Brad Pitt.

Louise trabalha como garçonete e tem um relacionamento conturbado com o músico Jimmy. Thelma é casada com Darryl, que deseja que ela seja a dona de casa perfeita. Cansadas da vida que levam, as amigas decidem pegar a estrada para fugir da rotina, mas tudo se complica quando elas cometem um crime. Na época de seu lançamento, o filme de Ridley Scott dividiu opiniões, entre os entusiasmados pelo poder feminino (as heroínas que fazem e acontecem atiçaram a imaginação das mulheres) e aqueles que contestaram o roteiro que prega a necessidade de a mulher usar os instrumentos do homem para triunfar no universo machista. Passado tanto tempo e sob um olhar contemporâneo, é possível dizer que os dois lados têm razão. Mas o melhor ainda é observar a força de Susan e Geena como mulheres e atrizes e um jovem e belo Pitt despontando.

Telecine Cult, 19h35. Reprise, Colorido, 140 min.

VEJA TAMBÉM

Romeu e Julieta

Romeo And Juliet. (EUA, 1968). Dir. de Franco Zeffirelli, com Leonard Whiting, Olivia Hussey, John Mcenery.

Adaptado de Shakespeare, a clássica história do amor impossível entre dois jovens de famílias rivais. Zeffirelli sempre teve bom gosto no visual, mas exagerava na trama adocicada.

TV Cultura, 22h30. Reprise. Colorido, 149 min.

Nosso Querido Bob

What About Bob? (Eua, 1991). Dir. de Frank Oz, com Bill Murray, Richard Dreyfuss, Charlie Korsmo.

Nova-iorquino neurótico e cheio de fobias não consegue lidar com seus problemas quando seu psiquiatra entra em férias. Bill Murray e seu humor minimalista.

TCM, 20h19. Reprise, colorido, 101 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

GUERRA

Dunkirk

Um dos filmes mais cotados para premiações em 2018. Com direção de Christopher Nolan, acompanha vários grupos envolvidos na emocionante batalha de Dunquerque.

Itunes, 2017, 106 min.

ENTREVISTAS

Comedians in cars getting coffee

Divertidíssimo programa de entrevistas com Jerry Seinfeld combina café, risadas e carros de colecionador. Bom para passar o tempo.

Netflix, 2012, 15 min.

TERROR

Jogos Mortais

Primeiro e único bom filme da franquia, mostra a tentativa de um detetive em descobrir a identidade de um serial killer que tortura suas vítimas.

Telecine Play, 2004, 104 min.

DVD

Feito Na América

Durante a década de 1980, Barry Seal (Tom Cruise), um piloto oportunista da Trans World Airlines, se tornou um milionário aproveitando-se das altas confusões da Guerra Fria no Caribe e da explosão do narcotráfico entre os anos 1970 e 1980.

Crianças

COMÉDIA

Muppets do Espaço

Gonzo é contatado por sua família extraterrestre quando está comendo seu cereal de manhã. Por causa de sua origem interplanetária, um governo maldoso o sequestra.

TCM, 15h28. Reprise, colorido, 89 min.