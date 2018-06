A Professora de Piano

La Pianiste. (França, Alemanha, Áustria, 2001). Dir. de Michael Haneke, com Isabelle Huppert, Benoit Magimel.

Aos 40 anos, a pianista Erika Kohut ainda vive com a mãe, que tem forte domínio sobre ela. Reprimida sexualmente, Erika passa seu tempo assistindo a filmes eróticos e observando casais em busca de prazer. Quando Walter faz audição para ser seu aluno, uma atração obsessiva surge entre os dois. Enquanto os americanos passaram a conhecer o trabalho visceral de Isabelle Huppert somente após o sucesso de Elle, em 2016, o espectador brasileiro é antigo admirador de atuações de personagens com sérios problemas existenciais. Para se ter uma ideia, a frase que determina a personalidade de Erika é: “Não tenho sentimentos e, mesmo que viesse a tê-los, jamais subjugariam minha inteligência”. O filme é baseado em livro da austríaca Elfriede Jelinek, ganhadora do Nobel de 2004 e de fortes posições políticas, especialmente contra o poder mais conservador radical.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 145 min.

Gente Como a Gente

Ordinary People. (Eua, 1980). Dir. de Robert Redford, com Mary Tyler Moore.

A morte acidental do filho mais velho de uma família rica aflige profundamente as relações entre a mãe amarga, o pai bondoso e o filho mais jovem que se sente culpado. Bela interpretação de Mary Tyler Moore.

Paramount, 14h. Reprise, colorido, 135 min.

O Enigma do Outro Mundo

The Thing. (Eua, 1982). Dir. de John Carpenter, com Kurt Russell, David Keith.

Um grupo de cientistas isolado em uma estação no meio de um terrível inverno na Antártida se dá conta de que há um monstro à espreita e que pode se parecer com qualquer coisa. Terror espetacular.

TCM, 23h35. Reprise, Colorido, 107 min.

Streaming

SÉRIE

La Casa de Papel

Série policial espanhola de altíssima qualidade, La Casa de Papel mostra, em 13 episódios, a tentativa de um roubo perfeito à casa da moeda. Outros nove episódios vêm por aí.

Netflix, 2017, 50 min.

AÇÃO

Cães de Aluguel

Seis criminosos são contratados para um grande roubo sem saber nada um do outro. Quando o assalto dá errado, começa uma terrível disputa entre eles.

Telecine Play, 1992, 97 min.

COMÉDIA

De Volta pra Casa

A vida da mãe solteira Alice Kinney toma rumo inesperado quando ela permite que três jovens morem com ela em Los Angeles. Com Reese Whiterspoon.

Looke, 2017, 98 min.

DVD

O Bebê de Rosemary

Jovem casal muda para prédio habitado por pessoas estranhas. Quando ela engravida, passa a ter estranhas alucinações e vê seu marido se envolver com os vizinhos, uma seita de bruxos que quer que ela dê à luz o Filho das Trevas. Clássico do terror psicológico.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo: O Big Bang

Depois que o esquilo Scrat, involuntariamente, provoca um acidente espacial em sua incansável perseguição pela noz, um enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra.

Telecine Pipoca, 20h10. Reprise, colorido, 105 min.