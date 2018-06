Histórias Cruzadas

The Help. (Eua, 2011). Dir. de Tate Taylor, com Octavia Spencer, Emma Stone, Viola Davis.

Em uma pequena cidade do Mississippi na década de 1960, uma jornalista escreve um livro contando histórias verídicas de negras que trabalham nos lares das famílias ricas deste local, expondo como essas mulheres são vítimas de preconceito ao mesmo tempo em que criam e amam as crianças de que cuidam. Octavia Spencer ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel que, contou ela, na noite da cerimônia, o segredo foi não identificar aquele apenas como mais um papel em sua carreira. “Conversei muito com Viola (Davis) e percebemos que tínhamos de viver realmente o drama daquelas mulheres”, disse ela, que lembrou ainda do esforço de seu estúdio, a Disney, de reforçar a propaganda do filme. “É uma história que precisa ser conhecida.” De fato, o elenco garante a dignidade necessária para contar uma história não tão distante.

Telecine Touch, 17H20. Reprise, Colorido, 155 Min.

VEJA TAMBÉM

Ruas de Fogo

Streets Of Fire. (Eua, 1984). Dir. de Walter Hill, com Martin Landau.

Estrela de rock é raptada por quadrilha de motociclistas, durante um concerto. Desesperado para encontrá-la, seu agente busca o ex-namorado da estrela, o que desencadeia uma série de acontecimentos inusitados.

TCM, 18h37. Reprise, Colorido, 94 min.

Fuga Para Vitória

Escape To Victory. (Eua, 1981). Dir. de John Huston, com Michael Caine, Sylvester Stallone, Pelé.

Em um campo de prisioneiros durante a 2.ª Guerra Mundial, uma partida de futebol é disputada entre os presos e os soldados alemães como forma de levantar a moral.

TCM, 22h. Reprise, Colorido, 115 Min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

Brinquedos que marcaram época

3Esta série documental de quatro episódios discute a criação de brinquedos históricos, como Barbie e G.I. Joe. Essencial.

NETFLIX, 2018, 45 min.

DRAMA

A Garota Desconhecida

Uma jovem médica deixa de atender uma paciente que, um dia depois, aparece morta perto da clínica. Tomada pela culpa, ela começa a investigar as causas da morte.

Telecine Play, 2016, 106 min.

AÇÃO

Logan Lucky

Mistura de ação com comédia, Logan Lucky mostra as tentativas de dois estranhos irmãos em roubar os cofres da Nascar. Divertido.

NETFLIX, 2017, 118 min.

Matheus Mans

DVD

Mark é um garoto que vai ficar um tempo na casa dos tios após a morte da mãe. Lá, descobre que seu primo Henry é um psicopata homicida e dissimulado, que tenta matar a própria irmã. Tentativa de mostrar que Macaulay Culkin era também um bom ator.

Crianças

ANIMAÇÃO

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho Coelha de fazenda isolada tem um sonho: pretende se mudar para a cidade grande, Zootopia, na intenção de se tornar a primeira coelha policial.

Telecine Fun, 16h55. Reprise, Colorido, 115 min.