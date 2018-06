Os Sonhadores

The Dreamers. (França/Itália/Inglaterra, 2003.) Dir. de Bernardo Bertolucci, com Louis Garrel, Eva Green, Michael Pitt.

No ano que vem comemoram-se os 50 anos do mítico Maio de 68 – o ano que não termina nunca. Nenhum outro ator talvez tenha encarnado tantas vezes na tela o espírito revolucionário da época como Louis Malle. Ele fez Amantes Constantes com seu pai, Philippe, em 2005; e foi, este ano, o Jean-Luc Godard de Michel Hazanavicius em O Formidável. Anterior aos dois, Os Sonhadores volta nesta quinta na TV paga. Um estudante norte-americano em Paris se envolve com um casal de irmãos incestuosos. Michael Pitt, Louis e Eva Green. Nós que amávamos tanto a revolução. Nós que amamos o cinema. É o cinema que aproxima o trio de Os Sonhadores, e o mistério do filme é bem esse. Sonham com a revolução, os estudantes nas ruas, ou com os grandes filmes de arte da Cinemateca? Sexo e liberdade. Bertolucci, como sempre, provoca. E acerta.

Telecine Cult, 20h15. Reprise, Colorido, 116 Min.

VEJA TAMBÉM

Minha Mãe É Uma Peça 2

(Brasil, 2016.) Dir. de César Rodrigues, com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, Suely Franco.

Paulo Gustavo arrasou na bilheteria com a sequência da história de Dona Hermínia. O que faz mamãe quando os filhos querem se tornar independentes? Surta, e o público morre de rir.

Telecine Premium, 15h50. Reprise, Colorido, 120 min.

O Bebê de Rosemary

Rosemary’s Baby. (Eua, 1968.) Dir. de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon.

Mia Farrow gera o filho do Diabo e fica dividida entre o instinto e a cultura repressora. Um grande Polanski. Virou cult e é considerado premonitório das desgraças na vida do autor.

Telecine Cult, 17h20. Reprise, Colorido, 136 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AVENTURA

Super 8

Após se aventurar a gravar um filme de terror, um grupo de crianças acaba enfrentando fatos estranhos em seu cotidiano. De J.J. Abrams.

Telecine Play, 2011, 112 min.

ANIMAÇÃO

Paranorman

Quando um exército de zumbis invade uma pequena cidade, um garoto com poder de se comunicar com os mortos é quem acaba salvando o dia.

NETFLIX, 2012, 92 min.

DRAMA

Um Laço de Amor

Mostra a história de um tio que cria sozinho sua sobrinha prodígio, mas que se vê ameaçado pela volta da mãe. Piegas, mas emocionante. Com Chris Evans.

Google Play, 2017, 100 min.

Matheus Mans

DVD

A sexta temporada de uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, The Wonder Years. Kevin, sua família, seu amigo Paul e a namorada Winnie. O menino, agora adolescente prestes a se tornar adulto. Lindamente realizada e interpretada. Um regalo.

Crianças

ANIMAÇÃO

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

Coala levanta teatro caído com show de calouros no estilo The Voice. Grande trilha, personagens envolventes, uma animação sensacional.

Telecine Premium, 17h40. Colorido, 114 min.