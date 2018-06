Filmes

O Professor Aloprado

The Nutty Professor. (Eua, 1963). Dir. e Int. Por Jerry Lewis, com Stella Stevens e Kathleen Freeman.

Cansado de ser motivo de piada, tímido e desajeitado professor inventa fórmula capaz de transformá-lo em conquistador seguro e habilidoso. O problema é que, nas horas mais impróprias, a fórmula começa a perder efeito e o professor perde o controle da situação. Clássico insuperável da comédia, Lewis, morto no ano passado, inverte aqui o tema de O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, e faz o que não deixa de ser a psicanálise da América, refletindo sobre o matriarcado na sociedade de seu país. Eddie Murphy refilmou a história, mas ele não chega aos pés das maravilhosas caretas de Lewis. Nessa época (1963), ele já não mais fazia parceria com Dean Martin, tornando-se responsável completo por seus projetos, escrevendo, produzindo, dirigindo e interpretando seus filmes. Com isso, o longa chamou a atenção da crítica, em especial a francesa, que o transformou em divindade.

Telecine Cult, 2h35. Reprise, colorido, 120 min.

VEJA TAMBÉM

Houve Uma Vez, Dois Verões

(Brasil, 2002). Dir. de Jorge Furtado, com Ana Maria Mainieri, André Arteche, Pedro Furtado.

Ingênuo, Chico acredita que um dia encontrará o grande amor de sua vida. Roza só pensa no dinheiro para a sonhada viagem para a Austrália. Eles se encontram por acaso e, juntos, vivem uma intensa paixão.

Canal Brasil, 14h10. Reprise, colorido, 75 min.

Darkman – Vingança Sem Rosto

Darkman. (Eua, 1990). Dir. de Sam Raimi, com Liam Neeson, Frances Mcdormand.

Cientista prestes a concluir pesquisa sobre uma revolucionária pele artificial sofre queimaduras profundas depois de explosão. Com nova identidade, ele busca vingança.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 91 min.

Programação da TV Aberta

Programação da TV Fechada

Streaming

AÇÃO

Dupla Explosiva

Divertido filme que mistura ação e comédia com Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Gary Oldman no elenco. Dá para dar boas risadas.

DOCUMENTÁRIO

Blackfish – Fúria Animal

Este ótimo documentário analisa a vida da baleia assassina Tilikum, que vive em cativeiro e já causou a morte de várias pessoas.

Netflix, 2013, 83 min.

DRAMA

É Apenas o Fim do Mundo

Após 12 anos afastado de casa, o escritor Louis vai até sua família para informar que, em breve, irá morrer. Direção de Xavier Dolan.

Telecine Play, 2016, 99 min.

Matheus Mans

DVD

Assassinato Em Gosford Park

Na luxuosa mansão de Gosford Park, um fim de semana é marcado por caçada e festa para nobres, milionários, astros e produtores de cinema, todos com seus criados. Aos poucos, nada é o que parece ser – prova disso é o misterioso assassinato do anfitrião da festa.

Crianças

FANTASIA

A Bela e a Fera (2017)

Bela mora no interior da França com seu pai. Quando ele é preso em um castelo habitado por uma terrível fera, ela toma seu lugar como prisioneira para tentar salvá-lo.

Telecine Pipoca, 20h. Reprise, colorido, 140 min.