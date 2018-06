Filmes

Cantando na Chuva

Singin’ In The Rain. (Eua, 1952). Dir. de Stanley Donen E Gene Kelly. com Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’connor.

Dois amigos, artistas de musicais em teatro, chegam a Hollywood na década de 20. Os dois conseguem empregos nos estúdios Imperial e um deles se transforma em ídolo do cinema mudo. Sua parceira nos filmes é uma atriz bonita, que se apaixona por ele. O problema surge quando o estúdio decide realizar seu primeiro longa falado e se descobre que a voz da atriz é sofrível. É a chance para o ator transformar em estrela sua amada, uma jovem e talentosa cantora e dançarina. Se não bastasse a história ser muito boa, os números musicais são simplesmente imperdíveis, a começar, claro, o que dá título a filme. Repare também como Donald O’Connor, apesar de não ter pinta de galã, era um excelente dançarino e um comediante de primeira. Antídoto para o mau humor, um filme para se ver sempre. Recentemente, Claudia Raia montou a história no palco.

TCM, 10h44. Reprise, colorido, 110 min.

VEJA TAMBÉM

Philomena

(Eua, França, Inglaterra, 2013). Dir. de Stephen Frears, com Judi Dench

Jornalista político cansado de seu trabalho assume a tarefa de contar a história da busca de uma mulher por seu filho. A criança lhe foi tirada décadas atrás, depois que ela ficou grávida e forçada a viver em um convento.

Telecine Touch, 13h35. Reprise, colorido, 110 min.

Oliver Twist

(Eua, 2005). Dir. de Roman Polanski, com Ian Mcneice, Barney Clark, Jeremy Swift, Ben Kingsley, Richard Durden.

Adaptado do clássico de Charles Dickens, Oliver Twist é um órfão expulso do orfanato e colocado em uma casa horrível. Mas ele escapa para viver entre batedores de carteira e ladrões, pessoas que realmente se importam com ele.

TCM, 14h20. Reprise, colorido, 130 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

O Homem que Mudou o Jogo

Conta a história real do gerente de um time de beisebol que usa métodos pouco convencionais para conseguir os melhores jogadores. Com Brad Pitt.

Netflix, 2011, 133 min.

ANIMAÇÃO

O Rei Leão

Filme mais querido da Disney, O Rei Leão mostra os desafios que Simba enfrenta para ser o Rei da Selva.

Telecine Play, 1994, 85 min.

ROMANCE

Ferrugem e osso

Acompanha a história de um casal que encontra força um no outro após tragédias se abaterem em suas vidas. Com interpretação emocionante de Marion Cotillard. Dir. de Jacques Audiard.

Itunes, 2013, 122 min.

Matheus Mans

DVD

FORMIGA E O TAMANDUÁ

Direção: Friz Freleng

Dos mesmos criadores da divertida Pantera Cor de Rosa (David H. DePatie e Friz Freleng), essa animação mostra o Tamanduá Azul perseguindo a Formiga Vermelha, sem nunca conseguir um sucesso. O tema é batido, mas a diferença está no bom humor.

Crianças

FANTASIA

Alice Através do Espelho

Após viagem pelo mundo, Alice percebe a presença de um espelho mágico em um casarão. Ela atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde revê o Chapeleiro Maluco.

TC Premium, 10h50. Reprise, colorido, 125 min