Poder Absoluto

Absolute Power. (Eua, 1997.) Dir. e Interpretação de Clint Eastwood, com Ed Harris, Gene Hackman, Laura Linney, Judy Davis, Scott Glenn, E.G. Marshall.

Clint parecia estar numa fase meio errática, com filmes como o intimista As Pontes de Madison e a transexual de À Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Entre ambos, realizou a adaptação do best seller de David Baldacci sobre velho ladrão que, durante um roubo, testemunha nada menos que um assassinato cometido pelo presidente dos EUA. A partir daí, começa um jogo de gato e rato de Clint com Ed Harris, como o policial que o caça. E as maquinações da Casa Branca para abafar o caso – e liquidar todo mundo com ligação com o caso. Clint recebeu pancada de quase toda a crítica. O filme foi considerado pouco crível, mas é bem interessante como reflexão sobre os limites do poder numa democracia. Até onde pode ir o presidente norte-americano? O absolutismo de Gene Hackman de alguma forma precede... Trump!

TCM, 19H55. Reprise, Colorido, 121 Min.

Não Se Preocupe – Nada Vai Dar Certo

(Brasil, 2011.) Dir. e Interpretação de Hugo Carvana, com Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Gregório Duvivier.

Pai e filho trambiqueiros, e o segundo recebe proposta para se passar por guru. Carvana e seu personagem mítico, o malandro carioca.

Canal Brasil, 19H50. Reprise, Colorido, 99 Min.

A Senhora e Seus Maridos

What A Way To Go! (Eua, 1964.) Dir. de J. Lee Thompson, com Shirley Maclaine, Paul Newman, Robert Mitchum, Dean Martin, Gene Kelly.

Sucessão de esquetes com Shirley como mulher que se casa várias vezes, os maridos morrem e ela fica cada vez mais rica. Boa diversão.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 111 Min.

As Crônicas de Spiderwick

A família Grace muda-se para uma casa antiga e coisas estranhas começam a acontecer. Filme muito divertido, pena que não ganhou continuação.

NETFLIX, 2008, 96 min.

O Apartamento

Emad e Rana acabaram de se mudar para um novo apartamento. Quando Rana é atacada no local, Emad decide investigar quem foi o agressor em busca de vingança.

Telecine Play, 2016, 123 min.

Na Linha de Fogo

Um agente secreto falha no assassinato de Kennedy. Ele, porém, poderá se redimir quando um assassino tenta matar o novo presidente.

Google Play, 1993, 128 min.

,O terror de Jordan Peele não apenas entrou para as listas de melhores do ano de diversos críticos como valeu a Daniel Kaluuya uma vaga para concorrer a melhor ator no Globo de Ouro – de melhor musical ou comédia! Fotógrafo negro visita os pais da namorada e... Socorro!

Crianças

Winter – O Golfinho 2

Você pode escolher entre dois horários para (re)ver a fábula sobre equipe que busca proteger filhote de golfinho, após a morte de sua mãe. Com Morgan Freeman e Ashley Judd.

Hbo Family, 10H50/22H25. 107 min.