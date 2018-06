Sete Homens e Um Destino

The Magnificent Seven. (Eua, 1960.) Dir. de John Sturges, com Yul Brynner, Steve Mcqueen, James Coburn, Charles Bronson.

Akira Kurosawa, o grande diretor japonês, muitas vezes foi criticado em seu país por fazer um cinema ocidentalizado, assimilando lições do western. Hollywood retribuiu e John Sturges, um mestre do movimento, transpôs Os Sete Samurais, de 1954, para o Velho Oeste. Camponeses contratam sete pistoleiros para defendê-los de bandoleiros que estão pilhando suas colheitas. Resultou um filme emblemático, que deu origem a uma série e ainda teve um remake recente de Antoine Fuqua com Denzel Washington e Chris Pratt. Sturges, há quase 60 anos, teve a sacada de montar suas cenas no ritmo da trilha criada por Elmer Bernstein. Nesse sentido, ele antecipou o que Sergio Leone e outros diretores fariam, a seguir, na Itália e talvez tenha sido o verdadeiro criador do spaghetti western. Será, no mínimo, interessante (re)ver Sete Homens por esse viés.

Telecine Cult, 19H40. Reprise, Colorido, 126 Min.

Divã

(Br, 2009.) Dir. de José Alvarenga Jr., Com Lília Cabral, José Mayer, Cauã Reymond, Reynaldo Gianecchini, Paulo Gustavo.

Insatisfeita com sua vida, Lília Cabral vai fazer análise e inicia processo de mudanças. Paulo Gustavo dá seu show, mas quem rouba a cena é Alexandra Richter. Maravilhosa.

Canal Brasil, 13H30. Reprise, Colorido, 90 Min.

Scarface

Scarface. (Eua, 1983.) Dir. de Brian De Palma, com Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer.

O cubano Tony Montana abandona a ilha para virar rei do tráfico em Miami. Al Pacino tem cenas viscerais e Michelle Pfeiffer é deslumbrante. A obra-prima de De Palma?

TCM, 23H35. Reprise, Colorido, 170 Min.

Streaming

BIOGRAFIA

Programado para Vencer

Narra a trajetória de Lance Armstrong, o ciclista que venceu sete vezes a Volta da França, mas que foi pego no doping. Dir. de Stephen Frears.

Telecine Play, 2015, 99 min.

ROMANCE

A Lagoa Azul

Para quem quer relembrar o clássico das tardes na TV. A Lagoa Azul conta a história de dois jovens, Emmeline (Brooke Shields) e Richard (Christopher Atkins), esquecidos numa ilha.

Google Play, 1980, 104 min.

DRAMA

Krisha

Depois de 10 anos longe da família, Krisha volta para casa. Mas rancores ameaçam o reencontro dos familiares.

NETFLIX, 2015, 81 min.

Matheus Mans

DVD

Considerado um dos maiores autores do cinema, o japonês Yasujiro Ozu (1903-63) criou uma obra intimista e delicada. Os cinco filmes selecionados – Era Uma Vez em Tóquio, Também Fomos Felizes, Filho Único, Crepúsculo em Tóquio e Era Uma Vez um Pai – são excepcionais.

Crianças

AVENTURA

O Segredo dos Diamantes

Garoto ganha ajuda de amigos para decifrar o segredo que leva aos diamantes do título. Com eles, espera pagar a cirurgia do pai. Uma bela aventura infantojuvenil de Helvécio Ratton.

Telecine Fun, 20H15. Colorido, 86 Min.