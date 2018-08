Assista na na TV

Filmes

Os Intocáveis

The Untouchables.(Eua, 1987.) Dir. de Brian de Palma, com Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy García, Robert De Niro.

De Palma já se desvencilhara da fama de discípulo de Alfred Hitchcock, mostrando ter identidade própria, quando trouxe para a tela grande o universo da popular série de TV dos anos 1950/60. Eliot Ness e seu amigos, os intocáveis, desafiam o poder dos gângsteres, e do maior deles, Al Capone, na Chicago da década 30. Cinéfilo de carteirinha, De Palma sempre foi obcecado pela cena do assassinato na ducha de Psicose, que repetiu em seus filmes inúmeras vezes. A mania de homenagear grandes diretores – ou cenas – prosseguiu em Missão Impossível (Stanley Kubrick, no laboratório) e aqui O Encouraçado Potemkin (Sergei M. Eisenstein (a escadaria de Odessa, na Central Station, com carrinho de bebê e tudo). E tem a trilha – Ennio Morricone reinventa o tema imortal de Nelson Riddle.

Paramount, 20h00. Colorido, 119 min.

VEJA TAMBÉM

Infâmia

The Children’s Hour. (Eua, 1962.) Dir. de William Wyler, com Audrey Hepburn, Shirley Maclaine.

Wyler havia adaptado a peça de Lilian Hellman nos anos 1930, numa época de puritanismo. O remake não ajudou a liberalizar muito, mas o filme tem classe. Professoras acusadas de lesbianismo.

Telecine Cult, 15h20. Reprise, colorido. 108 min.

Love Film Festival

(Brasil, 2017.) Dir. de Manuela Dias, Vinicius Coimbra, com Leandra Leal, Manolo Cardona, Nanda Costa.

Um roteirista e um ator se apaixonam durante festival de cinema e a história prossegue durante outros cinco grandes eventos de cinema. Curioso, original.

Canal Brasil, 19h20. Reprise, colorido, 100 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

As Boas Maneiras

Um dos filmes mais interessantes do ano mostra a vida de um garoto que se transforma em lobisomem na cidade de São Paulo.

Now, 2018, 135 min.

ANIMAÇÃO

Big Fish & Begônia

Belíssima animação japonesa que mostra a jornada de uma garota, de um reino mágico, que se transforma em golfinho para conhecer o mundo humano.

Netflix, 2018, 105 Min.

COMÉDIA

A Noite do Jogo

Filme muito bem produzido, A Noite do Jogo mostra um grupo de amigos que entra em um crime sem saber. Parece O Homem Que Sabia de Menos. Mas é melhor.

Looke, 2018, 100 min.

DVD

UM ANJO EM MINHA VIDA EUA, 1996.

Dir. de Penny Marshall.

Comédias românticas não são, nunca foram, o forte na carreira de Denzel Washington e essa, sendo exceção, tem um charme especial. Reverendo em crise no casamento pede ajuda a Deus, que envia um anjo meio travesso, Denzel, que se engraça por Whitney Houston.

Ficção Científica

MÁQUINAS

Transformers

O programa duplo começa com o primeiro Transformers, de Michael Bay, com os carros que viram robôs, e prossegue com Eu, Robô, com Will Smith, em que a máquina se humaniza.

Fox, a partir das 18h30