Artistas lamentam a morte do ator Milton Gonçalves

Milton Gonçalves morreu e, com ele, morre uma parte importante da história do teatro, do cinema e da televisão do Brasil. Figura central na luta da profissionalização do artista em nosso país, era uma das pessoas mais gentis que conheci. #RIP — Iᴠᴀᴍ Cᴀʙʀᴀʟ (@ivamcabral) May 30, 2022