Artistas e amigos lamentam a morte do diretor Jorge Fernando

É assim que vou me lembrar dele. Em algum lugar dos anos 80, na travessa Pepe, onde passávamos os verões na casa de Duse Naccarati, com Diogo Vilela, Vicente Pereira, Mauro Rasi, Cláudio Gaya, Eduardo Dusek e tanta gente boa. Éramos da mesma geração, gostávamos de humor e sua gargalhada ecoa na madrugada vazia de meu quarto. Para mim ele será eternamente o “menino pimpão”. Muito obrigado e um beijo no seu coração. Com certeza os anjos organizaram um grande número de escadaria para sua chegada celeste. Descanse em paz querido amigo!

