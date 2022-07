'Aqui tem História': nova série desvenda histórias de cartões-postais de SP com pitadas gastronômica

Marcada para estrear em setembro, a segunda temporada da série Aqui tem História, do canal History Channel, em parceria com Paladar, homenageia os 200 anos da declaração de independência do Brasil.

Ao longo de oito episódios, o programa passeia por pontos históricos da capital paulista, como o Viaduto do Chá, o Museu do Ipiranga e o Mosteiro de São Bento - mas com um foco diferente das narrativas tradicionais.

Além do carisma dos apresentadores, o historiador Thiago Gomide e a jornalista especializada em gastronomia Patrícia Ferraz, a série aborda o período da independência de maneira despretensiosa e divertida soltando pequenas pílulas históricas, isto é, pequenas curiosidades factuais "perfeitas para se contar na mesa do bar", explica Gomide, todas elas com pitadas gastronômicas.

Por exemplo, você sabia que Dom João VI mandou cultivar chá no centro antigo, e que essa é a origem do nome do famoso viaduto que atravessa o Vale do Anhangabaú? Ou conhece a fama de glutão e as histórias de comilança do mesmo Dom João? E seu filho, D. Pedro I? Qual o prato preferido do homem que declarou a independência brasileira? Existe alguma relação entre Carlota Joaquina e a caipirinha?

São essas e muitas outras curiosidades que você vai conhecer na nova série. Confira o trailer abaixo e já vai pensando no cardápio para a estreia!

A série marca a primeira parceria entre o canal do grupo A&E Network Brasil e o Paladar, editoria de gastronomia do Estadão, o programa foi coproduzido pela Studio 750.